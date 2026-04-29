Inklusive Band Deutscher Jazzpreis für Groove Inclusion
Miteinander statt nebeneinander: Die inklusive Band Groove Inclusion aus dem Remstal begeistert seit 2014 das Publikum. Nun hat sie den Deutschen Jazzpreis 2026 gewonnen.
Miteinander statt nebeneinander: Die inklusive Band Groove Inclusion aus dem Remstal begeistert seit 2014 das Publikum. Nun hat sie den Deutschen Jazzpreis 2026 gewonnen.
Wer eine Konzertkarte für einen Auftritt der Band Groove Inclusion aus dem Remstal ersteht, kauft die gute Laune gleich mit ein. Jetzt ist die im Jahr 2014 gegründete inklusive Band bei einer Feier in Bremen mit dem renommierten Deutschen Jazzpreis 2026 ausgezeichnet worden.