Inklusive Band: Deutscher Jazzpreis für Groove Inclusion

Wer eine Konzertkarte für einen Auftritt der Band Groove Inclusion aus dem Remstal ersteht, kauft die gute Laune gleich mit ein. Jetzt ist die im Jahr 2014 gegründete inklusive Band bei einer Feier in Bremen mit dem renommierten Deutschen Jazzpreis 2026 ausgezeichnet worden.

Die knapp 30-köpfige Band erhielt die mit 12.000 Euro dotierte Auszeichnung in der Sparte „Musikvermittlung und Teilhabe“ nicht von ungefähr: Die Bandmitglieder – manche mit, manche ohne Behinderung – haben ein beachtliches Repertoire an Songs erarbeitet, die Bandbreite reicht von Jazz über Soul bis Rock und Pop. Johannes Brahms’ Klassiker „Guten Abend, gute Nacht“, allerdings in einer Jazzversion des Posaunisten und Pianisten Uli Gutscher, steht ebenso auf der Songliste wie „Rehab“ von Amy Winehouse oder „Pata Pata“ von Miriam Makeba.

Die Groove Inclusion gibt auf der Bühne kräftig Gas. Foto: privat/cf

Wenn Groove Inclusion auf der Bühne steht, dauert es nicht lange, bis der Funke aufs Publikum überspringt. Die Arrangements schreiben die Bandleader so, dass jeder Musiker und jede Musikerin seine und ihre Stärken einbringen kann. Schließlich war eine Idee bei der Gründung, die großartigen Beiträge und Leistungen von Menschen mit Beeinträchtigungen einer breiten Öffentlichkeit sichtbar zu machen, und für eine inklusivere Gesellschaft zu begeistern. Der Anstoß zur Gründung der Band kam von Rosa Budziat, damals noch Leiterin der Volkshochschule Unteres Remstal, und bis heute Trompeterin in der Bigband. Sie sagt, von den Musikern mit Behinderung habe sie viel gelernt – zum Beispiel weiterzumachen, wenn mal etwas nicht so gelingt, wie man es sich wünscht.

Bei Groove Inclusion werde Inklusion nicht als Zusatz verstanden, sondern als künstlerisches Prinzip, sagte die Journalistin Maxi Broecking in ihrer Laudatio für den Deutschen Jazzpreis: „Hier wird nicht nebeneinander musiziert, sondern miteinander – mit Anspruch, Professionalität und echter Entwicklung für alle Beteiligten. Was hier entsteht, ist weit mehr als ein gelungenes pädagogisches Format.“

Das Projekt Groove Inclusion sei „ein überzeugendes Modell dafür, wie Jazz Menschen zusammenbringen und Teilhabe ganz konkret gelebt werden kann“. Diese Auszeichnung erweitere den Jazz weit über die Musik hinaus: in der Wahrnehmung, im Erzählen und im Miteinander.