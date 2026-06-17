Arnautovic als Präsident, Alaba als Denkmal und ein WM-Feiertag: Österreichs Fußballtraum wird in einem Video zur virtuellen Wirklichkeit – genervte Deutsche inklusive.
Österreich hat gerade erst die erste Hürde bei der Fußball-WM genommen, aber die Fans können dank eines KI-Videos schon vom ganz großen Sieg träumen. In der fiktiven Doku aus dem Jahr 2056 ist Stürmer Marko Arnautovic 30 Jahre nach dem Weltmeister-Titel Bundespräsident, die goldenen Statue des Komponisten Johann Strauß in Wien wurde von einem David-Alaba-Denkmal ersetzt, und ein WM-Feiertag wurde eingeführt.