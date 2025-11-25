Dieses Mal geht es mit der inklusiven Theatergruppe „Alledabei“ aus Leonberg in den Sherwood Forest zu „Robin Hood“. Eine moderne Schauspiel-Version erwartet die Zuschauer.
Die neue Aufführung der inklusiven Theatergruppe „Alledabei“ im Leonberger Theater im Spitalhof spielt im Sherwood Forest in England. Damit steht Robin Hood im Mittelpunkt des Geschehens. Doch ist die Geschichte, die in Leonberg auf die Bühne kommt, weit entfernt von der spätmittelalterlichen Legende um den „Outlaw“, der von den Reichen stiehlt und seine Beute den Armen schenkt. Die Regisseurin Elisabeth Kolofon, die auch das Drehbuch geschrieben hat, hat das Stück in die heutige Zeit versetzt. Verschiedene Anspielungen auf aktuelle Themen wie die Me-Too-Bewegung, die gleichgeschlechtliche Liebe und die KI kommen darin vor.