In der Melchior-Jäger-Halle in Höpfigheim bringt ein Tanzprojekt des DRK Kreisverbandes Ludwigsburg Menschen mit und ohne Behinderungen zusammen. Die Teilnehmer erfahren Tanz als Mittel der Inklusion und des Miteinanders. Wie gelingt das?

Eva Heer 02.11.2024 - 19:00 Uhr

„Eins, zwei, drei – Hey, Ho!“, zählt Thomas Haag. Die gut dreißig Tänzer in der Melchior-Jäger-Halle in Höpfigheim haben sich in zwei Gruppen aufgeteilt, einen inneren und einen äußeren Kreis. Der innere Kreis bewegt sich im Takt der Musik nach vorne. Die Tänzerinnen im äußeren Kreis machen eine Drehung. Fast ausschließlich Frauen sind der Einladung des DRK-Kreisverbandes Ludwigsburg gefolgt, um in der integrativen Tanzgruppe mitzutanzen. Ein Teilnehmer und Taktgeber Thomas Haag sind die einzigen Männer auf der Tanzfläche. Mit dabei aber: vier Rollstühle und ein Rollator.