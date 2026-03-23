Inklusives Projekt in Kornwestheim Nichts ist ein Muss, alles darf bei den Lucky Lurchis
Das inklusive Projekt Lucky Lurchis des SV Kornwestheim ist geprägt von Rücksicht, Unterstützung und Akzeptanz. Zwölf Helfer kümmern sich um 15 Kinder.
Das inklusive Projekt Lucky Lurchis des SV Kornwestheim ist geprägt von Rücksicht, Unterstützung und Akzeptanz. Zwölf Helfer kümmern sich um 15 Kinder.
Einige Kinder balancieren konzentriert über die schmalen Bänke und prellen dabei immer wieder den Ball – mal sicher, mal etwas wacklig, aber immer mit vollem Fokus. Ein paar Meter weiter hüpft ein Junge im dunklen Outfit um aufgestellte Hütchen herum. Er nimmt sich bewusst Zeit. Das kleine Mädchen dahinter, im lilafarbigen T-Shirt flitzt rasant und ohne Pause um die bunten Kegel herum. Und dann ist da noch die Gruppe am Trampolin: Während der Junge im Fußball-Trikot mit viel Schwung hochspringt, sich den Ball greift und auf das Tor donnert, geht der Junge im gelben Shirt viel vorsichtiger und bedachter an die Aufgabe heran. Doch eines haben sie alle gemeinsam: mächtig viel Spaß – und immer wieder huscht ein Lächeln über das Gesicht.