 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. „Café inclusio“: So baut Kunst Brücken und bringt Herzen zum Sprechen

Inklusives Theaterprojekt „Café inclusio“: So baut Kunst Brücken und bringt Herzen zum Sprechen

Inklusives Theaterprojekt: „Café inclusio“: So baut Kunst Brücken und bringt Herzen zum Sprechen
1
Das Theaterensemble Die Rapsoden bringt Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam auf die Bühne – auch im neuen Stück „Café inclusio“. Foto: Kulturinitiative Bohnenviertel

In ihrem Theaterprojekt „Café inclusio“ bringt die Kulturinitiative Bohnenviertel erneut Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Jede Aufführung birgt Überraschungen.

Stadtleben/Stadtkultur/Fildern : Andrea Kachelrieß (ak)

Axel Clesle glaubt an die Kraft der Kunst. Und er glaubt an die Kraft des Machens. Seit rund 20 Jahren schon realisiert er mit der Kulturinitiative Bohnenviertel inklusive Theaterprojekte. Am Anfang ging es darum, Jugendliche von der Straße zu holen. „Das Bohnenviertel war damals ein Brennpunkt mit Kinderprostitution und Drogenhandel“, sagt Axel Clesle. Dass das schon lange nicht mehr so ist, liegt auch an der Aufmerksamkeit, die der Autor und Künstler gemeinsam mit seiner Frau Andrea Clesle-Lautenschlager und dem Theaterensemble Die Rapsoden für Menschen schaffen konnte, die sonst nicht im Rampenlicht stehen.

 

Das 15. Theaterprojekt der Kulturinitiative Bohnenviertel hat am 3. Dezember im Theaterhaus Premiere. „Café inclusio“ heißt es und tut, was der Titel verspricht. Es bringt im bewährten Mix aus Theater, Musik und Tanz in einem Kaffeehaus-Ambiente Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Alle profitieren davon, wie Axel Clesle beschreibt: „Alle daran Beteiligten werden selbstbewusster, das kann man deutlich spüren“, sagt er und fügt an: „Sie wissen mehr, was sie wollen und können das auch formulieren.“

Theaterprojekt aus Stuttgart: Großer Schritt für jeden einzelnen

Welch großer Schritt das unter Umständen sein kann, ahnt man, wenn ihr künstlerischer Leiter von den Herausforderungen einzelner Rapsoden spricht: „Wir hatten schon Leute, die konnten nicht mehr als drei Worte sagen; manche können gar nicht lesen, deshalb arbeiten wir ohne Texte.“ Bei den wöchentlichen Proben geht es dann auch vor allem darum, den emotionalen Gehalt einer Szene begreifbar zu machen, um den jeweiligen Akteuren eine Art Gerüst zu bauen. „Unsere Aufführungen bergen immer Überraschungen; keine Vorstellung ist wie die andere“, sagt Axel Clesle.

Axel Clesle Foto: lg/Max Kovalenko

Berühmte Film- und Theaterpassagen fügen sich in „Café inclusio“ zum Bühnenstück. „Es sind vorwiegend Szenen, in denen eine Behinderung oder Beeinträchtigung eine Rolle spielt“, macht Axel Clesle auf das neue Rapsoden-Stück neugierig. Mehr sagen möchte er nicht, da das Publikum zum Mitraten eingeladen ist. Die All Styles Band, vier Profis um den Bassisten Wolfgang Schmid, der einst in Klaus Doldingers Band Passport spielte, sorgt für den passenden Rahmen. „Die Musiker sind wie immer das Rückgrat des Stücks“, betont Axel Clesle und verrät immerhin das: Auf der Setlist ist neben der von Doldinger komponierten „Tatort“-Melodie auch Gershwins „Rhapsody in Blue“. Für die Clesles ist das Anlass, nochmals an das erste, im Gustav-Siegle-Haus gespielte Stück der Rapsoden zu erinnern und daran, wie das Theaterensemble zu seinem Namen kam.

Unsere Empfehlung für Sie

Wohnen in Stuttgart: Das Leben feiern – wie Senioren mitten in der Stadt gemeinsam wohnen

Wohnen in Stuttgart Das Leben feiern – wie Senioren mitten in der Stadt gemeinsam wohnen

Betreutes Wohnen als ruhiger Zufluchtsort? Von wegen. Axel Clesle und seine Frau Andrea veranstalten in ihrem Bischof-Moser-Haus im Stuttgarter Bohnenviertel Balkonpartys mit Nachbarn und genießen das Leben, die Kunst – und Freundschaften.

2011 kamen zur Arbeit mit den Jugendlichen Menschen mit Behinderung dazu. Bei ihren Theaterkursen in entsprechenden Einrichtungen sprechen Axel Clesle und seine Frau Interessierte an und laden sie zum Mitspielen ein. Auch auf Jugendliche im Viertel gehen sie gezielt zu und fragen in Einrichtungen nach. So werden für „Café inclusio“ alles in allem rund 25 Beteiligte auf der Bühne sein. Auch Axel Clesle nimmt aus seinem Engagement viel mit. „Ich habe mich im Lauf der Jahre auf diese Theatergeschichte konzentriert, denn da sieht man einfach gleich Ergebnisse. Als Künstler befriedigt mich das sehr viel mehr als ein Bild zu machen, das einfach nur an der Wand hängt.“

Weitere Themen

Inklusives Theaterprojekt: „Café inclusio“: So baut Kunst Brücken und bringt Herzen zum Sprechen

Inklusives Theaterprojekt „Café inclusio“: So baut Kunst Brücken und bringt Herzen zum Sprechen

In ihrem Theaterprojekt „Café inclusio“ bringt die Kulturinitiative Bohnenviertel erneut Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Jede Aufführung birgt Überraschungen.
Von Andrea Kachelrieß
Wilhelma in Stuttgart: Sorge um Mammutbäume – schadet jetzt auch noch das Licht des Christmas Garden?

Wilhelma in Stuttgart Sorge um Mammutbäume – schadet jetzt auch noch das Licht des Christmas Garden?

Der Christmas Garden bringt acht Wochen Beleuchtung. Ob das Licht die Bäume in der Wilhelma beeinträchtigt? Nachfrage bei der Wilhelma, dem Veranstalter und Biologen.
Von Iris Frey
Naturschutzgebiet in Stuttgart: Bewegung im Streit um Zäune im Eichenhain – das ist geplant in Sillenbuch

Naturschutzgebiet in Stuttgart Bewegung im Streit um Zäune im Eichenhain – das ist geplant in Sillenbuch

Gut und gerne ein Jahr lang gab es massiven Streit im Naturschutzgebiet in Sillenbuch. Nun gibt es eine Lösung, die alles ändert. Die Stadt wendet dafür einen juristischen Kniff an.
Von Caroline Holowiecki
Nach Abfindung bei Mercedes: Melina Kreischer eröffnet erstes Lagree-Studio in Stuttgart

Nach Abfindung bei Mercedes Melina Kreischer eröffnet erstes Lagree-Studio in Stuttgart

Melina Kreischer bringt mit dem ersten Lagree-Studio in Stuttgart einen Fitness-Trend aus L.A. in den Kessel. Was steckt hinter dem Workout?
Von Tanja Simoncev
75 Jahre Galerie Keim: Abschluss des Jubiläumsjahrs – Welche Leckerbissen sind zu sehen?

75 Jahre Galerie Keim Abschluss des Jubiläumsjahrs – Welche Leckerbissen sind zu sehen?

In diesem Jahr ist die Galerie Keim 75 Jahre alt geworden. Galerist Thomas Niecke zeigt besondere klassische Kunstwerke.
Von Iris Frey
Secondhand und Vintage in Stuttgart: Manches ist kaum getragen – „Wer Preloved sucht, geht in die Tübinger Straße“

Secondhand und Vintage in Stuttgart Manches ist kaum getragen – „Wer Preloved sucht, geht in die Tübinger Straße“

Eine Secondhand-Boutique an der anderen: Die Tübinger Straße ist längst eine Vintage-Modemeile. Belebt Konkurrenz das Geschäft? Ein Besuch.
Von Theresa Schäfer
Gastronomie in Stuttgart: Dieser Lieblingsitaliener verlässt die City – und zieht nach Degerloch

Gastronomie in Stuttgart Dieser Lieblingsitaliener verlässt die City – und zieht nach Degerloch

Flavio Meli gibt das Capriccio in der Stuttgarter Innenstadt auf und eröffnet ein neues Restaurant auf der Waldau. Seine Gründe – und welches Lokal in Degerloch stattdessen schließt.
Von Matthias Ring
Schickhardt-Gymnasium Stuttgart: Bundesweit zu viele Ausfallstunden – und was man in der Zeit alles lernen könnte

Schickhardt-Gymnasium Stuttgart Bundesweit zu viele Ausfallstunden – und was man in der Zeit alles lernen könnte

Anka Ebel ist Tourmanagerin von Cro und hat am Schickhardt-Gymnasium einen Einblick in die Musikbranche gegeben. Dahinter steckt das Startup „Life Teach Us“ mit einer besonderen Idee.
Von Alexandra Kratz
Bahnbaustellen in Stuttgart: Zahlreiche Zugausfälle – Das müssen Fahrgäste wissen

Bahnbaustellen in Stuttgart Zahlreiche Zugausfälle – Das müssen Fahrgäste wissen

Zugausfälle, Umleitungen und Verspätungen: Bahnbaustellen rund um Stuttgart sorgen in der Adventszeit für größere Probleme. So kommen Fahrgäste trotzdem an.
Mietwohnung in Stuttgart: Neue Vorgabe macht Vermieten mit Wärmepumpe knifflig – ein Fall aus Stuttgart

Mietwohnung in Stuttgart Neue Vorgabe macht Vermieten mit Wärmepumpe knifflig – ein Fall aus Stuttgart

Ein Mann aus Stuttgart hat sein Haus auf Wärmepumpe umgestellt und will vermieten. Jedoch: Seit dem 1. November gelten neue Regeln, daher wird die Wohnung wohl erst mal leer bleiben.
Von Judith A. Sägesser
Weitere Artikel zu Stuttgart Inklusion Theaterhaus Stuttgart
 
 