Fußgänger müssen nicht mehr so lange an der Ampel warten

Auch für blinde und sehbehinderte Menschen gibt es eine Verbesserung. Die Ampeln haben jetzt eine Vibration am Taster und einen Freigabeton aus dem Lautsprecher.

Karin Götz 11.12.2024 - 13:38 Uhr

Um die Wartezeiten der Fußgänger und Fußgängerinnen an der Wilhelmstraße zu verkürzen, wurden an den entsprechenden Ampelanlagen die Signalsteuerungen angepasst. Betroffen sind die Ampeln auf Höhe des Rathauses, der Körnerstraße sowie am Kreuzungsbereich der Wilhelm- und Arsenalstraße.