Damit mehr Kornwestheimer ihre Weihnachtseinkäufe im Ort und nicht online erledigen, hat die Stadt sich etwas einfallen lassen. Mit zwei neuen Lichtinstallationen sollen Kunden in die Innenstadt gelockt werden. Es ist nicht der erste Versuch zur Belebung der City.

Frank Ruppert 02.12.2024 - 15:50 Uhr

Wie viele andere Innenstädte in der Region kämpft man auch in Kornwestheim seit Langem gegen das Ladensterben und für mehr Frequenz an den Einkaufsstraßen. Ein Weg gegen die Internetkonkurrenz anzukommen, sehen viele darin, das Einkaufen vor Ort zum Erlebnis werden zu lassen. In der Vorweihnachtszeit hat sich die Stadtverwaltung Kornwestheim nun etwas Besonderes einfallen lassen, das auch noch an die Geschichte der alten Eisenbahnerstadt erinnert.