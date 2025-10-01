 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Die Schweiz ist ganz heiß auf Luca Jaquez

Innenverteidiger des VfB Die Schweiz ist ganz heiß auf Luca Jaquez

Innenverteidiger des VfB: Die Schweiz ist ganz heiß auf Luca Jaquez
1
Nach seinem Nasenbeinbruch beim Spiel in Köln noch mit Maske unterwegs: VfB-Innenverteidiger Luca Jaquez. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Wenn der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin am Donnerstag seinen Kader für die WM-Quali benennt, steht auch ein VfB-Profi im Fokus: Luca Jaquez hat gute Chancen auf sein Debüt.

Sport: Heiko Hinrichsen (hh)

Für den VfB-Profi Luca Jaquez wird der Donnerstag in zweifacher Hinsicht ein besonderer Tag. Denn zum einen tritt der Innenverteidiger mit den Stuttgartern im zweiten Spiel der Ligaphase der Europa League (21 Uhr) in seiner Schweizer Heimat beim FC Basel an. Dabei wird der 22-Jährige wie bereits im Bundesligaspiel beim 1. FC Köln (2:1) auch im St. Jakob-Park, dem „Joggeli“, in der Startelf erwartet.

 

Zuvor allerdings gibt es für Jaquez wie für sämtliche Spitzenfußballer im Land der Eidgenossen einen besonderen Termin: Schließlich wird der Nationaltrainer Murat Yakin (51), der in der Saison 197/98 seinerseits 23 Bundesligaspiele für den VfB absolviert hat, am Donnerstagmittag im Schweizer Haus des Fußballs in Muri bei Bern seinen Kader für die beiden Auswärtspartien in der WM-Qualifikation gegen Schwesden in Stockholm (10. Oktober) sowie gegen Slowenien in Ljubljana (13. Oktober) bekannt geben.

Wie die Tageszeitung „Blick“ berichtet, soll der 22-Jährige Jaquez dabei erstmals in den Kader der Schweizer Nati berufen werden. Für Jaquez, der im vergangenen Winter für rund sechs Millionen Euro an Ablöse vom FC Luzern zum VfB gewechselt war, ist dies der vorläufige Höhepunkt seiner noch jungen Karriere.

Weitere Themen

VfB Stuttgart beim FC Basel: Ticket-Chance für Kurzentschlossene

VfB Stuttgart beim FC Basel Ticket-Chance für Kurzentschlossene

Für das Auswärtsspiel des VfB in der Europa League gibt es noch Restkarten. Sicher ist bereits: Der FC Basel erwartet eine Rekordkulisse mit Tausenden Stuttgartern.
Von David Scheu
VfB Stuttgart in der Europa League: Liveblog: Basel-Coach Ludovic Magnin trägt den VfB „im Herzen“

VfB Stuttgart in der Europa League Liveblog: Basel-Coach Ludovic Magnin trägt den VfB „im Herzen“

Der VfB Stuttgart gastiert in der Europa League beim FC Basel. Wir begleiten die Partie mit einem Liveblog.
Von David Scheu, Heiko Hinrichsen, Dirk Preiß, Gregor Preiß, Christian Pavlic
Polizei ermittelt: Vor Europa-League Spiel in Basel: VfB-Fans mit Pyrotechnik erwischt – Anzeige

Polizei ermittelt Vor Europa-League Spiel in Basel: VfB-Fans mit Pyrotechnik erwischt – Anzeige

Vor dem Europa-League-Spiel des VfB Stuttgart hat die Polizei in Basel mehrere Fans kontrolliert und dabei größere Mengen verbotener Pyrotechnik gefunden.
Von Frederik Herrmann
VfB in der Europa League: VfB Stuttgart und FC Basel – die Fast-Zwillinge von 1893

VfB in der Europa League VfB Stuttgart und FC Basel – die Fast-Zwillinge von 1893

Der VfB Stuttgart trifft in der Europa League auf den FC Basel. Mit dem Club aus der Schweiz verbindet den VfB das Jahr der Gründung. Was macht den FCB noch besonders?
Von Dirk Preiß
VfB Stuttgart beim FC Basel: Vom Brustring ins Joggeli – diese Profis waren für beide Clubs aktiv

VfB Stuttgart beim FC Basel Vom Brustring ins Joggeli – diese Profis waren für beide Clubs aktiv

Der VfB Stuttgart tritt am Donnerstag beim FC Basel an. Zahlreiche Profis und Trainer waren schon für beide Clubs aktiv. Wir zeigen, welche das sind.
Von Dirk Preiß
VfB Stuttgart II: Leonidas Stergiou gibt Comeback bei Remis der U21

VfB Stuttgart II Leonidas Stergiou gibt Comeback bei Remis der U21

Die U21 des VfB trennt sich am Dienstagabend trotz guter Chancen torlos vom SV Wehen Wiesbaden. Vier Spieler aus der Bundesliga-Mannschaft kommen zum Einsatz.
Von David Scheu
FC Basel gegen VfB Stuttgart: Ludovic Magnin: „Ich habe mir fast in die Hose gemacht“

FC Basel gegen VfB Stuttgart Ludovic Magnin: „Ich habe mir fast in die Hose gemacht“

Für Ludovic Magnin ist es ein besonderes Spiel: Mit dem FC Basel trifft der Trainer in der Europa League auf den VfB – mit dem er 2007 Meister wurde.
Von Marco Seliger
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News VfB bietet Bustouren zu Heimspielen an

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart in der Europa League: Die VfB-Fans strömen in Scharen nach Basel

VfB Stuttgart in der Europa League Die VfB-Fans strömen in Scharen nach Basel

Die Euphorie rund um die internationalen Auftritte der Stuttgarter ist ungebrochen. Mit wie vielen Anhängern der VfB in Basel rechnet – und wie das Team die Unterstützung wahrnimmt.
Von David Scheu
Para-Leichtathlet vom VfB: So quält sich Niko Kappel zu WM-Gold

Para-Leichtathlet vom VfB So quält sich Niko Kappel zu WM-Gold

Der kleinwüchsige Kugelstoßer vom VfB Stuttgart holt, geplagt von Ellbogen-Schmerzen, seinen dritten Para-WM-Titel – und jubelt über einen „Sieg auf der letzten Rille“.
Von Jochen Klingovsky
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart FC Basel Sebastian Hoeneß Nationalmannschaft Europa League Video
 