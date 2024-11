In Stuttgart tastet sich Ameen Al-Dakhil langsam an die Startelf heran. Jetzt ist der Abwehrspieler trotz langer Pause wieder für die Nationalelf Belgiens nominiert worden. Wie findet das der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß?

Heiko Hinrichsen 08.11.2024 - 18:00 Uhr

Er hat bereits beim 0:0 vergangenen Freitag bei Bayer Leverkusen in der Schlussphase der Partie seine ersten zehn Minuten Bundesligaluft schnuppern dürfen – und ist allmählich bereit für mehr: Sommer-Neuzugang Ameen Al-Dakhil wird an diesem Sonntag (17.30 Uhr) in der Heimpartie gegen Eintracht Frankfurt zwar nicht in der Startelf des VfB Stuttgart erwartet. Eine echte Alternative für eine Einwechslung ist der Defensivspieler gegen die Hessen aber allemal.