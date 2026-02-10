Innere Sicherheit in Stetten Julia Goll spricht in Kernen über die Polizeiaffäre
Die Landtagsabgeordnete aus Waiblingen ist an diesem Mittwochabend zu Gast beim Verein Allmende in der Glockenkelter in Kernen-Stetten.
Wahlplakate an jeder Straße, Wahlkampf auf den Wochenmärkten oder mit vermeintlichen wie echten Polit-Promis in Turnhallen. Eine Veranstaltung an diesem Mittwochabend wäre mit dem Begriff „Stimmenfang“ aber eher unzureichend skizziert. Denn die FDP-Landtagsabgeordnete Julia Goll ist zu Gast bei der Allmende Stetten, und dieser im Kernener Teilort angesiedelte Verein ist eher im linksalternativen Bereich zu verorten und neoliberaler Strömungen unverdächtig.