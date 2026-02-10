Innere Sicherheit in Stetten: Julia Goll spricht in Kernen über die Polizeiaffäre

 
  6. Julia Goll spricht in Kernen über die Polizeiaffäre

1
Julia Goll, hier bei einer Veranstaltung der VHS Stuttgart, vor wenigen Monaten zum Thema: Wie stark ist die Mafia im Südwesten? Foto: Lichtgut

Die Landtagsabgeordnete aus Waiblingen ist an diesem Mittwochabend zu Gast beim Verein Allmende in der Glockenkelter in Kernen-Stetten.

Wahlplakate an jeder Straße, Wahlkampf auf den Wochenmärkten oder mit vermeintlichen wie echten Polit-Promis in Turnhallen. Eine Veranstaltung an diesem Mittwochabend wäre mit dem Begriff „Stimmenfang“ aber eher unzureichend skizziert. Denn die FDP-Landtagsabgeordnete Julia Goll ist zu Gast bei der Allmende Stetten, und dieser im Kernener Teilort angesiedelte Verein ist eher im linksalternativen Bereich zu verorten und neoliberaler Strömungen unverdächtig.

 

In Stetten spricht die gebürtige Hamburgerin Goll an diesem Mittwoch, 11. Februar, um 19 Uhr in der Glockenkelter, Hindenburgstraße 43, mit dem Allmende-Vorsitzenden Eberhard Kögel. Überschrift: „Die Polizeiaffäre in Baden-Württemberg.“

Goll nimmt gerne Innenminister Strobl ins Visier

Über drei Jahre lang beschäftigte sich ein Untersuchungsausschuss des Landtages mit Missständen bei der Polizei. Ausgelöst wurde er durch Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs und Merkwürdigkeiten bei der Beförderungspraxis des damaligen Inspekteurs der Polizei, des ranghöchsten Polizeibeamten in Baden-Württemberg.

Die Juristin und frühere Richterin Goll war die Obfrau der FDP-Landtagsfraktion im Untersuchungsausschuss, der kurz vor Weihnachten 2025 seinen Abschlussbericht vorlegte. Im Ausschuss ging die FDP-Politikerin vor allem auch den CDU-Innenminister Thomas Strobl immer wieder vehement an.

Einsicht in Tausende von Akten

In Stetten berichtet Goll nun über ihre Erfahrungen im Untersuchungsausschuss mit der Einsicht in Tausende von Akten und der Vernehmung zahlreicher Zeuginnen und Zeugen.

Ihre Schlussfolgerungen daraus unterscheiden sich sehr wesentlich vom Fazit der Regierungsparteien Grüne und CDU. Fazit: Ein Abend vielleicht mit ein klein wenig Wahlkampf – aber doch auch sehr vielen weiteren interessanten Aspekten zum Thema Innere Sicherheit.

