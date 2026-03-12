Als Zentralstelle der deutschen Polizei kümmert sich das BKA unter anderem um den Kampf gegen Cyberkriminalität. Was sagt der Kanzler beim BKA-Jubiläum in Wiesbaden zur Zukunft der Behörde?

dpa 12.03.2026 - 16:37 Uhr

Wiesbaden - Bundeskanzler Friedrich Merz sieht hohe Investitionen in das Bundeskriminalamt (BKA) in den zurückliegenden Jahren auch als eine Folge der früheren Migrationspolitik. Dieser immense fiskalische und personelle Kraftakt sei nicht nur eine Reaktion auf äußere Bedrohungen gewesen. "Er ist auch eine Reaktion auf und der Versuch einer Reparatur politischer Entscheidungen im Innern, namentlich, dass wir viel zu lange ungesteuerte irreguläre Migration zugelassen haben", sagte er beim Festakt zum 75-jährigen Bestehen des BKA am Hauptsitz der Sicherheitsbehörde in Wiesbaden. Inzwischen gebe es rund 8.000 Planstellen, der BKA-Haushalt umfasse knapp 1,3 Milliarden Euro.