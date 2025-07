In nur zwei Tagen sind in Österreichs Bergen drei Deutsche in den Tod gestürzt. Die Unglücke ereigneten sich in Tirol, Vorarlberg und in der Nähe von Salzburg. Wie konnte es zu der Serie von Bergunfällen kommen?

Markus Brauer /AFP 20.07.2025 - 17:50 Uhr

Innerhalb von nur zwei Tagen sind in Österreichs Bergen drei Deutsche ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag (20. Juli) mitteilte, starben bei zwei Unglücken in Tirol und in der Nähe von Salzburg am Vortag (19.Juli) zwei Männer im Alter von 58 und 59 Jahren. Am Freitag (18. Juli) war bereits ein 54-jähriger Deutscher in Vorarlberg beim Bergwandern rund 100 Meter in den Tod gestürzt.