„Auf ihrer ersten Runde landen die meisten im Kiesbett“, sagt Jan Fode, Marketing-Direktor der IBM Deutschland. Gemeint ist aber nur das virtuelle Kiesbett, in das ein Unbedarfter den Ferrari-Boliden am Rennsimulator gerne mal steuert. Der Simulator steht im nagelneuen IBM Innovation Studio in Ehningen und ist das prominente Aushängeschild für die Kooperation mit der italienischen PS-Schmiede in Rot. Das Studio ging am 21. Mai an die Startlinie, zuvor gab der IT-Konzern Einblicke schon mal einen Vorgeschmack, was er sich von den rund 2000 Quadratmetern erhofft.