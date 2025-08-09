Innovationsförderung: Nicht zu Tode prüfen

 
Nicht zu Tode prüfen

Eine Dornier 328 im Jahr 2023 am Stuttgarter Flughafen. Der Plan, einen solchen großen Flieger auf Wasserstoffantrieb umzustellen, ging bisher nicht auf. Foto: dpa

Der Landesrechnungshof kritisiert freihändige Vergaben von Fördermitteln. Aber neue Ideen sind immer mit Risiken verbunden, sagt Andreas Geldner.

Stadtentwicklung & Infrastruktur: Andreas Geldner (age)

Entbürokratisierung – diese Vokabel ist zur Allzweckwaffe geworden, wenn es darum geht, wie Deutschland wieder vorankommen kann. Es ist deshalb gut, wenn so strenge Prüfer wie am Landesrechnungshof penibel darauf achten, dass es weiterhin faire Spielregeln gibt. Denn Entbürokratisierung birgt auch das Risiko eines Handelns nach Gutsherrenart. Dennoch hat Landesverkehrsminister Winfried Hermann durchaus recht, wenn er speziell angesichts der Kritik an einem geförderten Luftfahrtprojekt in Stuttgart fragt, wie es der Staat denn recht machen kann. Wenn die Bürokratie penibel prüft, ist sie ein Verhinderer. Wenn sie flexibel agiert, wächst das Risiko, dass Geld verloren geht.

 

Kein einfacher Balanceakt

Besonders deutlich ist das beim Thema Innovationsförderung. Start-up-Investoren leben mit dem Risiko. Natürlich muss der Staat anders agieren. Aber ob nun gerade ein Innovationsprojekt mit 400 000 Euro umsonst ausgegebenen Steuergeldern das richtige Beispiel ist, um aufzuzeigen, dass die Bürokratie vorsichtiger sein sollte?

