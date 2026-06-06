Innovativer Betrieb: Diese Familie hat Stuttgarts wohl kleinstes Haus gebaut

Morgens nach dem Aufstehen verlässt Peter Hepperle für gewöhnlich erst einmal sein Holzhaus in Neidlingen. Er passiert den Ortskern des 1700-Seelen-Dorfs im Kreis Esslingen; die alte grau-gläserne Schmiede, das rot-weiße Fachwerkrathaus und die Hauptstraße. Spaziert dann an der von Bäumen gesäumten Lindach entlang, bis zum Hotel „Alte Kass“, das er zusammen mit Simone Hepperle, seiner Ehefrau, betreibt. „Ich lese dann in Ruhe Zeitung und trinke Cappuccino, dann bin ich auch ansprechbar“, sagt der 56-Jährige und grinst verschmitzt. „Davor lieber nicht.“

Das bedächtige Morgenritual ist wie ein Sinnbild für das Schaffen seiner ganzen Familie, die sich dem ökologischen Bauen und dem nachhaltigen, regionalen Wirtschaften verschrieben hat. Es ist die Absage an eine Welt, die auf schnell und billig setzt – statt zu nutzen, was längst da ist. Vor der Haustür, in der Region. Auf dem Feld, in der Natur.

Nachhaltigkeit als zentrales Ziel: „Gôht ed, gibt’s ed.“

1998 haben sich Simone und Peter Hepperle mit Holzbau Hepperle selbstständig gemacht. Von Anfang an legten die gelernte Industriekauffrau aus dem Fensterfach und der Zimmerermeister ihren Fokus auf ökologisches Bauen, mit der Zeit wurden sie in den Vorgaben an sich selbst immer strenger.

2005 baute das Paar sein eigenes Wohnhaus aus Holz, mit Strohballendämmung – und gehörte damit zu den Ersten in Deutschland. Die Innenwände ihres Hauses verputzten sie mit Lehm. Dieser Baustoff ist unter anderem geruchsbindend und feuchtigkeitsregulierend, erklärt Peter Hepperle. „Unser Badezimmerspiegel beschlägt nie.“

Auch bei der Haustechnik waren sie Vorreiter: Sie hatten deutschlandweit die erste Pelletbrennwertheizung, die im Unterschied zur Pelletheizung zusätzlich die Kondensationswärme aus den Abgasen nutzt. Ein Kaminbauer musste extra einen entsprechenden Kamin dafür bauen. „Das war alles bissle tricky“, lacht Peter Hepperle. Aufhalten lässt er sich von solchen Dingen aber seit jeher nicht. „Gôht ed, gibt’s ed.“

Es folgten weitere Bauprojekte mit Stroh. Das größte war der abgebrannte historische Schafstall der Ziegelhütte am Randecker Maar (Ochsenwang), den die Familie mit Strohballendämmung wieder aufbaute.

Das neue, strohgedämmte Gebäude am Randecker Maar Foto: Holzbau Hepperle

Die Dämmung mit Strohballen hat viele Vorteile, geht aber auch mit einer Schwierigkeit einher: Es ist zeitaufwendig, die Ballen in die Wandkonstruktion einzubringen. Deshalb haben sich Hepperles etwas einfallen lassen: Sie haben einen Strohbaustein entwickelt – eine Rahmenkonstruktion aus Buchenholz, die bereits in der Werkstatt mit einem komprimierten Strohballen gefüllt wird und dann verarbeitet werden kann. Es gibt einen ganzen Standardstein für die Masse, dazu kommen kleinere Anschlussmodule. Der Bausatz ist leim- und metallfrei und kann von innen direkt mit Lehm verputzt werden. Jüngst haben sie ihre Erfindung als Patent eingereicht. Wie sie letztlich heißen wird, ist noch offen, die Bezeichnung „Baustein“ wird es wohl nicht bleiben. „Das klingt mineralisch“, sagt Simone Hepperle.

Das Strohmodul könnte helfen, die große Vision der Familie zu verwirklichen: das Stroh vom Nischenprodukt zum Baustoff für die Masse zu machen. „Stroh wäre in großen Massen da, es wächst jährlich nach und ist klimafreundlich“, schwärmt Peter Hepperle von dem landwirtschaftlichen Nebenprodukt. Weitere Vorteile sind: hervorragende Wärmedämmung sowie guter Schall- und Brandschutz, auch wenn der Begriff „Strohfeuer“ anderes vermuten lässt. „Wenn Stroh lose herumliegt, brennt es gut“, erklärt Peter Hepperle. „Im gepressten, verdichteten Zustand dagegen nicht.“

Keine Entsorgungsprobleme für künftige Generationen

Für Hepperles ist das ökologische Bauen nicht nur eine Geschäftsidee, sondern auch Lebensphilosophie. „Es ist ein angenehmes Gefühl, wenn man Materialien verarbeitet, wo man die Reste auch kompostieren kann“, sagt Peter Hepperle. Anders als bei konventionellen Baustoffen entstünden keine Entsorgungsprobleme für künftige Generationen. „Das ist unser ökologischer Standard.“ Hinzu komme die Wohngesundheit: keine Schadstoffe, regulierte Luftfeuchtigkeit, angenehmes Raumklima.

Auch Simone und Peter Hepperles Kinder tragen diese Philosophie weiter. Als sie ihr Wohnhaus in Neidlingen bauten, waren ihre beiden Söhne noch jung. Inzwischen ist Tim, der Jüngere der beiden, in den Familienbetrieb eingestiegen. Gerade baut der 27-Jährige zusammen mit seinem Bruder Jan ein mit Strohballen gedämmtes Haus in Holzmaden, ein paar Orte weiter.

Seine Spezialisierung sind aber Tiny Houses. Den Auftakt machte der Zimmerermeister mit einem Projekt für sich selbst: Fürs Holzbau-Studium in Biberach brauchte er einen Platz zum Wohnen. Kurzerhand baute sich Tim Hepperle sein eigenes Minihaus. Getreu der Familienphilosophie machte er bei den Materialien keine Ausnahmen, das heißt „richtige Wände statt Leichtbau“ – oder wie sein Vater es trocken formuliert: „Ich bin Zimmermann, kein Schachtelfalter.“ Am Ende wog das Tiny House 6,5 Tonnen statt der üblichen 3,5 Tonnen, die sich noch per PKW-Anhänger transportieren lassen. Das ganze Leben des Hauses nur auf die Gewichtsoptimierung auszurichten, das finden Hepperles nicht sinnvoll.

Inzwischen baut der Neidlinger Betrieb neben Holzhäusern etwa zwei Minihäuser pro Jahr. Die Familie entwickelte eine Bodenplatte mit tragenden Holzbalken und integrierten Stahlrohren. Per Tieflader kommen die kleinen Häuser dann zum gewünschten Standort, die letzten Meter werden auf Rädern bewältigt, die anschließend wieder entfernt werden können.

Tiny House unterwegs. Ein „seriöses“ Minihaus kostet mindestens 100.000 Euro, sagen Hepperles. Foto: Holzbau Hepperle

„Unsere typischen Kunden sind um die 60 Jahre alt und wollen sich verkleinern“, sagt Tim Hepperle. Aber es gibt auch andere Aufträge. Jüngst fertigte Holzbau Hepperle etwa Stuttgarts wohl kleinstes Haus, ein Tiny House auf dem Dach einer Galerie im Westen der Stadt, das dort als Gästezimmer fungiert.

Klein bedeutet aber nicht automatisch günstig. „Ein Tiny House vom Band für 30.000 Euro? Das können wir nicht“, sagt Peter Hepperle. Ein seriöses Tiny House gebe es generell nicht für unter 100.000 Euro, egal ob von ihnen oder anderen Produzenten. Für die Familie geht es aber ohnehin nicht um Masse, sondern um Qualität und Überzeugung. „Im Endeffekt verdienen das Geld andere Leute“, sagt Peter Hepperle über das ökologische Bauen insgesamt, „der Landwirt, die Leute in der Region – nicht die große Chemieindustrie.“

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Abseits vom Holzbau hat sich die Familie vor einigen Jahren an ein weiteres Vorhaben gewagt– einen lang gehegten Traum Peter Hepperles: Sie bauten das alte VR-Abgabestellen-Gebäude direkt neben der Kirche in Neidlingen zum Caféhaus und Hotel um. Auch bei diesem Projekt dämmten sie mit Stroh. Sie schreiben es „Kaffeehaus“, passend zur schwäbischen Verankerung. Entstanden sind ein gemütlicher großer Gastraum mit Fachwerkwänden und viel Holz, mehrere Zimmer für Übernachtungsgäste – samt raffinierter Details. So baute Peter Hepperle etwa alte Obstkisten und Wärmflaschen zu Lampenschirmen um, machte Leiter und Kleiderbügel zur Garderobe und einen Baumstumpf zum fahrbaren Beistelltisch. Das Essen kommt von Caterern aus der Region, auch bei den Getränken setzt die Familie auf regionale Produzenten.

Simone Hepperle kümmert sich wie im Holzbau-Büro ums Administrative, richtet die Zimmer her und steht als herzliche Gastgeberin parat. Auch hier bleibt die Familie authentisch. „My English is not very good“, entschuldigt sich die 55-Jährige vor einer australisch-deutschen Hochzeitsgesellschaft etwa verschmitzt – und bricht damit das Eis. Anschließend heißt sie ihre Gäste tapfer in ebenjener Sprache willkommen und informiert über das Haus. Zum Beispiel darüber, was die Schilder an den Toilettentüren -„Henna“ und „Gockeler“ - bedeuten.

Rustikales Kaffeehaus: die „Alte Kass“ Foto: Familie Hepperle

Holzhaus, Tiny House, Kaffeehaus. So sehr die umtriebige Familie an ihren Projekten auch hängt: Vor ein paar Jahren wurde es zu viel. „Wir hatten 13- bis 15-Stunden-Tage“, erinnert sich Simone Hepperle. Schweren Herzens gaben sie das Kaffeehaus auf – aber nicht ganz. Als Hotel und Eventlocation steht es weiterhin zur Verfügung – und ist gerade für Hochzeitsfeiern beliebt. „Das muss ja auch nicht für immer so bleiben“, sagt Peter Hepperle, dem dieser Schritt nicht leicht gefallen ist.

Unabhängig davon ist eines gesetzt: Er bleibt seinem Ritual treu – der Zeitung und dem Cappuccino in den ruhigen Morgenstunden. Manchmal hat der Neidlinger sein schwäbisches Kaffeehaus dann ganz für sich allein.