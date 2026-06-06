Innovativer Betrieb: Diese Familie hat Stuttgarts wohl kleinstes Haus gebaut

Morgens nach dem Aufstehen verlässt Peter Hepperle für gewöhnlich erst einmal sein Holzhaus in Neidlingen. Er passiert den Ortskern des 1700-Seelen-Dorfs im Kreis Esslingen; die alte grau-gläserne Schmiede, das rot-weiße Fachwerkrathaus und die Hauptstraße. Spaziert dann an der von Bäumen gesäumten Lindach entlang, bis zum Hotel „Alte Kass“, das er zusammen mit Simone Hepperle, seiner Ehefrau, betreibt. „Ich lese dann in Ruhe Zeitung und trinke Cappuccino, dann bin ich auch ansprechbar“, sagt der 56-Jährige und grinst verschmitzt. „Davor lieber nicht.“