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  6. Riesige Vogelspinnen: Nichts für schwache Nerven

Insekten-Ausstellung in Waiblingen Riesige Vogelspinnen: Nichts für schwache Nerven

, aktualisiert am 21.04.2026 - 11:13 Uhr
Insekten-Ausstellung in Waiblingen: Riesige Vogelspinnen: Nichts für schwache Nerven
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In Waiblingen gibt es Vogelspinnen und andere exotische Tiere zu sehen (Symbolfoto). Foto: dpa

In Waiblingen zeigt eine Ausstellung über 500 exotische Tiere – doch vor allem die Spinnen ziehen alle Blicke auf sich.

Rems-Murr: Sascha Sauer (sas)

Das Bürgerzentrum Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) verwandelt sich am Sonntag, 15. Mai, in eine faszinierende Welt aus Krabbeltieren, Giganten und Naturwundern: Die mobile Ausstellung „Insectophobie“ – Deutschlands größte Riesenspinnen- und Insekten-Schau öffnet von 11 Uhr bis 18 Uhr ihre Türen. Besucher erwartet eine außergewöhnliche Reise in das Reich der Gliederfüßer – mit mehr als 500 lebenden Exemplaren aus aller Welt.

 

Ein besonderes Highlight der Ausstellung sind die größten Vogelspinnen der Welt, die in speziell gestalteten Terrarien aus nächster Nähe bestaunt werden können. Neben den beeindruckenden Spinnen zeigen sich auch Skorpione, Riesentausendfüßler sowie seltene und exotische Insektenarten wie Gottesanbeterinnen, wandelnde Blätter oder Gespenstheuschrecken. Alle Tiere werden in naturgetreu gestalteten Lebensräumen präsentiert – begleitet von passender Soundkulisse, die das Erlebnis noch intensiver macht.

Die Angst vor Spinnen überwinden und Berührungsängste abbauen

Die Ausstellung verbindet spektakuläre Tierbeobachtung mit einem klaren Bildungsauftrag. Besucher erfahren spannende Fakten über Verhalten, Lebensräume und Jagdstrategien der Tiere – und gewinnen Einblicke in eine Welt, die sonst verborgen bleibt. Ziel der Schau ist es, Wissen zu vermitteln und gleichzeitig Berührungsängste abzubauen. Gerade für Menschen mit Spinnenangst bietet die Ausstellung einen geschützten Rahmen, um sich den Tieren langsam zu nähern.

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Spinnen gehören zu den ältesten Bewohnern unseres Planeten. Ihre Vorfahren lebten bereits vor rund 300 Millionen Jahren. Heute gibt es weltweit unzählige Arten – viele davon sind in der Ausstellung in Waiblingen zu sehen. Auf mehreren hundert Quadratmetern erleben Besucher eine detailreich gestaltete Tierwelt. 

Das erfahrene Ausstellungsteam steht jederzeit für Fragen bereit und unterstützt auch Besucher mit Unsicherheiten im Umgang mit Spinnen. „Insectophobie“ ist mehr als eine Ausstellung – sie ist eine Mischung aus Naturerlebnis, Bildung und Nervenkitzel. Ideal für Familien, Tierliebhaber und alle, die sich ihrer Angst vor Spinnen stellen wollen.

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