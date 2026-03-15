Beim Sex zwischen den kurzlebigen Eintagsfliegen wird es artistisch: Mit «Genitalfüßen» und Doppelpenis vollführen sie einen gelenkigen Liebesakt in der Luft. Wie genau machen sie das?
Stuttgart - Sich äußerst gelenkig im Fliegen lieben und das möglichst schnell: Wie Eintagsfliegen das in ihrem doch sehr kurzen Leben schaffen, zeigt nun eine Studie des Naturkundemuseums Stuttgart. Forscher haben dafür – etwas indiskret – erstmals das Paarungsritual der Insekten der Gattung Ecdyonurus in den Blick genommen und mithilfe modernster Computertomographie detailgenau analysiert. Die Liebespaare mussten dafür allerdings schockgefrostet werden.