Nächtliches Licht schadet Tieren, Pflanzen und Menschen. Das Naturschutzgesetz setzt deshalb neue Maßstäbe, die so genannte Lichtverschmutzung soll auch in Stuttgarts Außenbezirken reduziert werden. Ein Streitthema.

Iris Frey 27.02.2025 - 12:20 Uhr

Ob und wo in den Außenbezirken die Beleuchtung über Nacht abgeschaltet werden soll, um Tiere und Menschen vor der so genannten Lichtverschmutzung zu schützen, darüber hat nun der Bezirksbeirat Mühlhausen mit Vertretern der Stadt diskutiert. Probleme sahen die Räte vor allem im Fall mangelnder Beleuchtung entlang der Wege zu den Haltestellen während der Betriebszeiten der SSB, insbesondere am Max-Eyth-See, an der Hofener Straße und in Mühlhausen. Kritisiert wurde, dass die Bezirksbeiräte nicht vorher gefragt wurden und sie nun mit den Beschlüssen konfrontiert worden seien.