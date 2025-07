Griechenland erhebt seit Dienstag eine neue Steuer für Kreuzfahrtschiffe, die an den griechischen Inseln Santorini und Mykonos anlegen. Wie viele Euro in der Hochsaison fällig werden.

red/AFP 01.07.2025 - 14:20 Uhr

Griechenland erhebt seit Dienstag eine neue Steuer für Passagiere von Kreuzfahrtschiffen, die an den griechischen Inseln Santorini und Mykonos anlegen. Auch bei Visiten an anderen Inseln wird eine Kreuzfahrt-Steuer erhoben, wie ein Sprecher des Finanzministeriums am Dienstag erklärte.