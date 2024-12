Schweizer Künstler Göppinger Kunsthalle zeigt Giacomo Santiago Rogado

Der Schweizer Maler Giacomo Santiago Rogado stellt mit „All that you see“ zum ersten Mal in der Kunsthalle Göppingen aus. Die Schau zeigt rund 80 Werke aus den verschiedenen Werkreihen, die der Künstler in den vergangenen 20 Jahren entstanden schuf.