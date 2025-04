Insolvenz in Waiblingen Vom Ochsenladen zur Insolvenz: Die bewegte Geschichte der Stuttgarter Metzgerei Kübler

135 Jahre Handwerk, fünf Generationen. Was 1890 in Stuttgart begann, endet jetzt in der Insolvenz. Die Geschichte des schwäbischen Traditionsbetriebs Kübler – vom Aufstieg zur Großmetzgerei bis zum Aus in Waiblingen.