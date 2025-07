Der Freiburger Öko-Pionier Waschbär stellt Ende September seinen Geschäftsbetrieb ein. Über 160 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs.

Michael Maier 30.07.2025 - 11:29 Uhr

Der bekannte Freiburger Nachhaltigkeitsversender Waschbär GmbH wird zum 30. September 2025 seine Geschäftstätigkeit beenden. Die Suche nach einem Investor für das seit Mai 2025 in Eigenverwaltung befindliche Unternehmen blieb erfolglos. Etwa 160 Mitarbeiter in Deutschland sowie fünf weitere in der Schweizer Tochtergesellschaft sind von der Schließung betroffen.