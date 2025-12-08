Insolvenzen Bau, Handel und Gastgewerbe besonders notleidend
Die Insolvenzen erreichen das höchste Niveau seit mindestens 2014. In Baden-Württemberg geraten vor allem das Verarbeitende Gewerbe, der Bau und das Gastgewerbe auf die schiefe Bahn.
Die anhaltend schwierige Wirtschaftslage befeuert weiter das Insolvenzrisiko. In diesem Jahr ist bei den Unternehmensinsolvenzen bundesweit ein Plus von 8,3 Prozent zu verzeichnen – mit rund 23 900 Fällen wird bisher der höchste Stand seit 2014 erreicht. Inzwischen werden gut 9000 Unternehmenspleiten mehr registriert als 2022, wie Hochrechnungen der Wirtschaftsauskunftei Creditreform zeigen.