Die neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass die Privat- und Firmeninsolvenzen zuletzt deutlich angestiegen sind.

Lukas Böhl 13.10.2025 - 08:19 Uhr

Die Zahl der Pleiten in Deutschland zieht weiter an. Nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) wurden im September 2025 10,4 Prozent mehr Regelinsolvenzen beantragt als im gleichen Monat des Vorjahres. Auch bei den endgültigen Zahlen zeigt sich eine klare Trendwende. Im Juli 2025 meldeten die Amtsgerichte 2.197 Unternehmensinsolvenzen, ein Plus von 13,4 Prozent gegenüber Juli 2024. Besonders betroffen war der Bereich Verkehr und Lagerei mit 12,7 Insolvenzen je 10.000 Unternehmen, gefolgt vom Gastgewerbe und der Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen – hierunter fallen etwa Zeitarbeitsfirmen – mit jeweils 9,9 Fällen. Die Gläubigerforderungen aus den Unternehmenspleiten beliefen sich im Juli auf 3,7 Milliarden Euro, rund 500 Millionen Euro mehr als im Vorjahresmonat.