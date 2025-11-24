Ein weißes Stahlgerippe an einer Traumbucht auf Bali hat viel Ärger ausgelöst. Jetzt soll der geplante Glaslift wieder abgerissen werden. Kehrt damit der ungetrübte Blick auf die T-Rex-Klippe zurück?
24.11.2025 - 04:32 Uhr
Denpasar - Ein umstrittener Glasaufzug an einer der berühmtesten und meistfotografierten Küstenklippen Balis soll wieder abgerissen werden. Der Gouverneur der indonesischen Insel, I Wayan Koster, ordnete nach längerem Hin und Her den Rückbau des halb fertiggestellten Projekts an. Grund sind gleich mehrere Verstöße gegen Umwelt- und Bauvorschriften. Das weiße Stahlgerippe hatte in den vergangenen Wochen heftige Kontroversen ausgelöst - vor allem, weil es den einst herrlichen Ausblick verschandelte.