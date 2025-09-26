Auf einer Tafel mit den Regeln für das Volksfest steht unter anderem ein Fotografierverbot. Heißt es nun Handykamera ausschalten auf dem Platz und im Zelt? Das sagt der Veranstalter.

Stell Dir vor, es ist Wasen – und niemand postet auf Insta und Tiktok Fotos von feiernden Menschen in Trachten. Das kann ja wohl nicht sein. Eher bricht das Funknetz über dem Festgelände zusammen, als das keine Bilder nach außen dringen. Doch der Eindruck, es könnte verboten sein, hier zu knipsen und zu filmen, könnte entstehen – wenn man einen Hinweis bei den Sicherheitsregeln für das Cannstatter Volksfest übergenau auslegt. „Das Fertigen von Bild- und Tonaufnahmen ist grundsätzlich untersagt“ steht da.

Also Schluss mit Handyfotos? Denn durchgestrichen ist auf dem Plakat nicht nur das Symbol für Drohnen, sondern auch für Fotoapparate. Gemeint sind aber keine Aufnahmen von Privatpersonen. „Es geht um Profis. Die wissen auch alle, dass sie bei uns eine Genehmigung einholen müssen“, stellt Stefanie Hirrle, die Sprecherin der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart klar. Wer als Besucherin oder Besucher auf dem Fest ist, darf nach Herzenslust fotografieren – unter Berücksichtigung der Privatsphäre aller anderen, versteht sich.

Die offiziellen Verhaltensregeln für Besucher des Volksfests werfen bei manchen Fragen auf. Foto: privat

Neben den Profis, die mit ihren Aufnahmen Geld verdienen, kämen auch immer mehr „Hobbyfotografen oder sogar Hobbyfotografen-Gruppen, die wegen der Belichtungen gern mit Stativ fotografieren. Das Volksfest ist einfach eine tolle Kulisse für Aufnahmen“, sagt Hirrle. Ohne Genehmigung komme man mit einem großen Fotorucksack und Stativ nicht auf den Wasen. Wer sich anmelde, bekomme ein paar Hinweise, damit Persönlichkeitsrechte geachtet und niemand behindert wäre. Und auch, damit niemand zwischen den Wohnwagen der Schausteller herumläuft.

Ein Smartphone für Aufnahmen könne man auch so mitnehmen, jedoch würden sich auch Influencer und Youtuber anmelden. „Grundsätzlich versuchen wir, alles möglich zu machen, solange es den Festbetrieb nicht behindert“, fügt die in.Stuttgart-Sprecherin hinzu. Das Netz wird also bald wieder voller Dirndl-Lederhosen-Wasen-Bierseligkeit sein, das steht schonmal fest.