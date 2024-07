Söder geht mit 20 Followern in München Döner essen

Der CSU-Chef Söder liebt deftiges Essen - auch Döner. Medienwirksam lädt er nun ein ausgewähltes Publikum zum fettigen Abendessen ein. Die Kampagne zahlt sich bei Instagram für ihn aus.

dpa 29.07.2024 - 19:19 Uhr

München - CSU-Chef Markus Söder hat gemeinsam mit ausgewählten Followern seines Instagram-Accounts Döner gegessen. Zum Auftakt ging er mit 20 Ausgewählten in ein Münchner Restaurant, am Mittwoch ist ein weiteres Döneressen mit 20 weiteren Instagram-Followern in Söders Heimatstadt Nürnberg geplant. Dem kostenlosen Abendessen war eine Verlosung vorausgegangen, mit der sich Söder für seinen 500.000 Follower bei Instagram bedanken wollte. Inzwischen hat er - wohl auch wegen perfekt inszenierter Kampagnen wie dieser - bereits 583.000 Follower.