Soziale Medien erst für Jugendliche ab 16 Jahren? Über diese Frage gibt es in der Union noch Debatten. Fraktionschef Spahn sieht Handlungsbedarf.
29.09.2025 - 07:24 Uhr
Die Union debattiert nach Angaben von Fraktionschef Jens Spahn über eine Altersgrenze für die Nutzung sozialer Medien von 16 Jahren. In CDU und CSU werde die Frage nach zusätzlichen Regeln für den Jugendschutz intensiv diskutiert, sagte der CDU-Politiker der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Gefragt nach einem möglichen Verbot der App Tiktok, entgegnete Spahn: „Wir wägen noch ab. Eine Möglichkeit wäre eine Altersgrenze für Social Media bei 16 Jahren.“