Die Moderatorin aus Rottweil postet auf Instagram ein Bild im Krankenhausbett. Viele ihrer Fans sorgen sich. Nun meldet sich Oliver Pocher dazu.
11.08.2025 - 16:02 Uhr
Auf dem Bild liegt sie mit Maske und Infusion in einem Krankenhausbett und titelt: „Liebe Grüße aus dem Krankenhaus mit 10cm langer Spritze in der Wirbelsäule, drückt gerne die Daumen, damit meine Werte nicht schlechter werden und ich bald wieder gesund sein darf. PS: Passt auf euch auf, ohne Gesundheit ist alles nichts!“. In einem darauffolgenden Video sagt Sie , dass Sie sich ihren Sommerurlaub anders vorgestellt hatte.