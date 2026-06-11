Russlands Wirtschaft steht laut einem Bericht von Ökonomen vor dem Kollaps. Darin zeigten sich auch Chancen für den Westen.
11.06.2026 - 10:41 Uhr
Kiel - Mehr als vier Jahre nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine gerät Russlands Wirtschaft laut einem Bericht von Ökonomen an ihre Grenzen. Moskau habe seine Geldreserven fast vollständig verbraucht - die Wirtschaft stehe im "Endstadium", heißt es im "Kiel Report" des Kieler Instituts für Weltwirtschaft und des Stockholmer Institute of Transition Economics.