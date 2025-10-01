Seit der Gemeinderat im April seine Zustimmung gab, hat Kornwestheim nur einen Asylbewerber zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet. Was mit den Verweigerern passiert, wird geprüft.
01.10.2025 - 12:00 Uhr
Nach einer emotionalen Diskussion im Gemeinderat hat Kornwestheim im Frühjahr beschlossen, Asylbewerber künftig zu gemeinnütziger Arbeit für 80 Cent pro Stunde zu verpflichten und im Weigerungsfall die Bezüge kürzen zu lassen. Das ist grundsätzlich möglich und im Asylbewerberleistungsgesetz verankert. Davon Gebrauch gemacht hatte zuvor aber keine Kommune im Kreis Ludwigsburg.