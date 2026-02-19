 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Mit Cricket sollen Fachkräfte gehalten werden: Nur wer bezahlt das?

Integration in Weil der Stadt Mit Cricket sollen Fachkräfte gehalten werden: Nur wer bezahlt das?

Integration in Weil der Stadt: Mit Cricket sollen Fachkräfte gehalten werden: Nur wer bezahlt das?
1
Chandramohan Dhanasekaran will in Hausen eine Spielstätte für Cricket entwickeln – und hat dafür schon reichlich Unterstützung eingesammelt. Foto: Simon Granville

Der indische Nationalsport soll in Hausen einziehen,. Unterstützer gibt es dafür bisher reichlich. Doch Geld gibt es noch keins.

Leonberg: Sophia Herzog (she)

Am Rande des Weil der Städter Ortsteils Hausen läuft Chandramohan Dhanasekaran über einem matschigen Rasen. Beim Gehen muss der gebürtige Inder den braunen Erdhügeln ausweichen, die Maulwürfe hier gegraben haben. Sein Weg führt vorbei an rostigen Toren und überwachsenen Plastiksitzen. Eigentlich gehört das Gelände gehört dem TSV Hausen. Sport gemacht wird hier aber kaum mehr.

 

Das soll sich ändern – zumindest, wenn es nach Dhanasekaran geht, der sich am liebsten mit der Kurzform seines Namens, Chandra, vorstellt. Gar eine „geopolitische Bedeutung“ könnte der kleine Ort haben, wenn seine Pläne aufgehen, sagt er. Denn Chandra will hier, im kleinen Ort Hausen, einen Cricketplatz errichten.

Kaum eigene Plätze: Wer Cricket spielt, muss auf den Bolzplatz

Davon gibt es bisher kaum welche, und das obwohl in ganz Deutschland laut des Deutschen Cricket Bundes inzwischen 180 Vereine den Sport in ihr Programm aufgenommen haben. Weltweit ist Cricket fast so beliebt wie Fußball, 2028 sogar olympisch, in Deutschland aber noch ein Nischensport. Trainiert wird hierzulande häufig auf Fußballplätzen. Etwa in Malmsheim: Das an den dortigen TSV angedockte Cricketteam hat Chandra mit aufgebaut, seine Tätigkeit allerdings aufgegeben, um sich ganz dem Bau der neuen Cricketarena zu widmen. Ein nicht ganz einfaches Unterfangen. „Ich habe zehn Jahre nach einer Fläche gesucht“, verrät er.

Mit dem Vorsitzenden des TSV, Bernd Glocker, hat er nun endlich einen Verbündeten gefunden, der dem ungenutzten Fußballplatz mit Cricket neues Leben einhauchen will. Auch zum Gelände gehörende überwucherte Tennisplätze sollen in diesem Zuge wieder hergestellt werden, um so den Menschen im Ort ein Sportangebot zu machen, das nicht nur die Cricketspieler bedient. „Cricket Vision Campus“ hat Chandra sein Vorhaben getauft.

Cricket: In Indien Volkssport – in Deutschland noch Nische

Denn für den jungen Inder, der 2015 nach Deutschland gekommen ist und in der Automobilbranche arbeitet, geht es bei der Sache um mehr als Sport. Für ihn ist das Projekt auch: Integration. Knapp 60 000 Menschen zieht es im Jahr von Indien nach Deutschland, viele zum Studieren oder, als gut ausgebildete, dringend gebrauchte Fachkräfte, zum Arbeiten – unter allen ausländischen Bevölkerungsgruppen verdienen Menschen aus Indien im Schnitt am meisten, sogar mehr als deutsche Staatsbürger.

Und in Indien, aber auch in anderen südasiatischen Ländern wie Bangladesch, Pakistan oder Sri Lanka, ist Cricket – einst importiert von den britischen Kolonisten – eben Volkssport Nummer eins, sogar integral für die kulturelle Identität der Menschen. „Als Kind habe ich das ganz viel gespielt“, erzählt Chandra heute. Der Sport erinnert ihn an sein Zuhause. „Das ist sehr wichtig für mich.“

Wandern gute Fackräfte wieder ab?

Mit einem besseren Cricket-Angebot in der Region, die mit ihrer starken Autoindustrie eben auch viele ausländische Fachkräfte anlockt, erhofft sich Chandra deshalb, eben jene Fachkräfte besser an ihren neuen Wohnort zu binden. „Ich kenne zehn gute Ingenieure, die alle wieder gegangen sind“, berichtet er. „Es fehlt das Soziale.“

Weiterziehen würden die Fachkräfte stattdessen in die USA oder nach Großbritannien. Die Sportstätte in Hausen stellt er sich nicht nur einfach als Cricketplatz vor – sondern als sportliches Integrationszentrum, das südasiatischen Fachkräften das nötige Zugehörigkeitsgefühl bietet und Völkerverständigung fördert.

Für diese Vision konnte Chandra bisher reichlich Unterstützung einfahren: Bei einem Vor-Ort-Termin stapft Bürgermeister Christian Walter mit über die alten Fußballfelder, ebenso die Bundestagsabgeordneten Marc Biadacz (CDU), Jasmina Hostert (SPD) und Caroline van Monsjou als Vertretung für Peter Seimer (Grüne) sowie zahlreiche Vertreter der Cricketverbände von Land und Bund. Sogar der Indische Generalkonstol Shatrughna Sinha aus München ist angereist. Trotz aller Begeisterung für die Idee bleibt an diesem Tag aber vor allem eine Frage unbeantwortet: Wer bezahlt das Ganze?

Bei einer Förderung müsste die Stadt einspringen

Alleine für die nötigen Erdbewegungen müsste man rund eine Million Euro aufbringen, rechnet Bernd Glocker am Rande der beiden Fußballfelder in Hausen vor. Die Gesamtkosten hätten er und Chandra mit zwei Millionen Euro „großzügig kalkuliert.“ Erhofft hatten sich die beiden eigentlich eine Förderung vom Bund. Die würde aber voraussetzen, dass die Verantwortung für die Sanierung vom Verein zur Stadtverwaltung wandert, obendrein eine städtische Beteiligung von rund 10 Prozent der Gesamtkosten – was man sich allerdings im Rathaus nicht leisten kann.

Unsere Empfehlung für Sie

Cricket kurz erklärt: Ewiges Duell zwischen Bowler und Batter

Cricket kurz erklärt Ewiges Duell zwischen Bowler und Batter

Cricket ist ein jahrhundertealtes Spiel mit 42 Regeln und 2,5 Milliarden Fans. Das Grundprinzip ist einfach, aber es wird schnell kompliziert.

Mit dem Cricket Campus in Hausen scheint Chandra in Sachen Förderung vielmehr in eine bisher unbediente Lücke im Fördernetz des Landes zu fallen. Er und seine Mitstreiter hoffen nun, in Berlin die Werbetrommel für ihr Vorhaben rühren zu können – und so einen Förderweg zu finden, der statt städtischen Mitteln vielleicht Gelder von privaten Investoren hinzuziehen könnte. Schließlich gibt es in der Region Stuttgart nicht nur viele Arbeitnehmer aus Indien – sondern auch jene Arbeitgeber, die sie brauchen.

Weitere Themen

Aschermittwoch: Traditionelle Fischsuppe in Böblingen – So wird sie gemacht

Aschermittwoch Traditionelle Fischsuppe in Böblingen – So wird sie gemacht

Am Aschermittwoch ist in Böblingen schon seit 46 Jahren Fischsuppenessen für den guten Zweck angesagt. Aber was ist eigentlich in der Suppe drin und wer bereitet sie zu?
Von Eddie Langner
DFB-Promi hält Fastenrede: Böblinger Fischsuppenessen mit dem Schiedsrichter-Chef Knut Kircher

DFB-Promi hält Fastenrede Böblinger Fischsuppenessen mit dem Schiedsrichter-Chef Knut Kircher

Rote Karte für Schwarzseher: Der ehemalige FIFA_Schiedrichter Knut Kircher sprach bei der traditionellen Benefizveranstaltung. Um Fußball geht es auch bei einem weiteren Promi-Gast.
Von Eddie Langner
Tipps fürs Wochenende: Fasnetsausklang, Shopping und Musik

Tipps fürs Wochenende Fasnetsausklang, Shopping und Musik

Ob Funkenfeuer oder Flohmarkt – am Wochenende gibt’s beides. Allerdings nur für diejenigen, die nicht noch ihren Faschings-Kater auskurieren.
Von Melissa Schaich
Integration in Weil der Stadt: Mit Cricket sollen Fachkräfte gehalten werden: Nur wer bezahlt das?

Integration in Weil der Stadt Mit Cricket sollen Fachkräfte gehalten werden: Nur wer bezahlt das?

Der indische Nationalsport soll in Hausen einziehen,. Unterstützer gibt es dafür bisher reichlich. Doch Geld gibt es noch keins.
Von Sophia Herzog
Stuttgarter Gardinenfabrik: Bunte Designs aus Herrenberg von einer Firma „mit Weltruf“

Stuttgarter Gardinenfabrik Bunte Designs aus Herrenberg von einer Firma „mit Weltruf“

Nach dem Zweiten Weltkrieg siedelte sich die Fabrik in Herrenberg an. Mit ihren Entwürfen verschaffte sie sich ein Alleinstellungsmerkmal. Noch heute sind ihre Spuren zu finden.
Von Anke Kumbier
Bürgermeisterwahl Rutesheim: So läuft es bei der Stichwahl

Bürgermeisterwahl Rutesheim So läuft es bei der Stichwahl

Am Sonntag, 22. Februar, gegen 19 Uhr wird feststehen, wer künftig im Rutesheimer Rathaus an der Verwaltungsspitze das Sagen hat.
Von Nathalie Mainka
Böblinger Verein macht’s möglich: Die Großen der Kleinkunst beim Fischsuppenessen

Böblinger Verein macht’s möglich Die Großen der Kleinkunst beim Fischsuppenessen

Neben Promi-Fastenrede und Kulinarik sorgt beim Aschermittwoch-Fischuppenessen jedes Jahr hochkarätiges Kabarett für Würze. Wo bekommt Böblingen diese Leute her?
Von Eddie Langner
Jugendgemeinderat Böblingen: Jetzt geht die politische Arbeit los

Jugendgemeinderat Böblingen Jetzt geht die politische Arbeit los

Der neue Böblinger Jugendgemeinderat nimmt die Arbeit auf – und legt Schwerpunkte seiner Arbeit fest.
Von Rebecca Baumann
Build-A-Bear in Sindelfingen: Kuscheltiere selbst gestalten – Unser Praxistest mit Kindern im Breuningerland

Build-A-Bear in Sindelfingen Kuscheltiere selbst gestalten – Unser Praxistest mit Kindern im Breuningerland

Im Breuningerland Sindelfingen hat ein neuer Shop eröffnet: Build-A-Bear. Kunden können dort Kuscheltiere gestalten – mit überraschenden Extras. Wir haben den Praxistest gemacht.
Von Leonie Schüler
Festnahme in Leonberg: Diebe machen sich nachts im Wald zu schaffen

Festnahme in Leonberg Diebe machen sich nachts im Wald zu schaffen

Unbekannte wollen am Häckselplatz Räder abmontieren. Die Polizei rückt mit Hunden an.
Von Thomas K. Slotwinski
Weitere Artikel zu Weil der Stadt Region Stuttgart Integration Indien Fachkräfte
 
 