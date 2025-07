Integrationsarbeit in Eislingen: So will Rebekka Khaliefi Vorurteile abbauen

Eislingen hat in Rebekka Khaliefi eine neue Integrationsbeauftragte gefunden. Die gebürtige Bad Bollerin hat in Tübingen Soziologie und Philosophie studiert. „Da habe ich begonnen, mich mit Migration zu beschäftigen“, erzählt die 38-Jährige. Auch mit verschiedenen Religionen hat sie sich auseinandergesetzt. Nach dem Studium hat sie bei einem Projekt des Schweizer Nationalfonds mitgearbeitet und in Religionswissenschaften promoviert. Zurück in Deutschland war sie an der Uniklinik in Tübingen für Wissenschaftskommunikation zuständig. In Eislingen ist Khaliefi keine Unbekannte, beim Internationalen Bund war sie für Antidiskriminierungsarbeit zuständig.​