 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. „Ein schützenswertes Gut“ – Stadt wirbt für Aufträge für Schwaben-Druck

Integrationsbetrieb in Winnenden „Ein schützenswertes Gut“ – Stadt wirbt für Aufträge für Schwaben-Druck

Integrationsbetrieb in Winnenden: „Ein schützenswertes Gut“ – Stadt wirbt für Aufträge für Schwaben-Druck
1
Der taubstumme Erhan Demirdas (rechts) arbeitet seit 15 Jahren bei Schwaben-Druck in Winnenden. Mit dem Druckereileiter Florian Moser (links) verständigt er sich in Gebärdensprache. Foto: Gottfried Stoppel

Ein Winnender Unternehmen mit sozialem Auftrag gerät wirtschaftlich unter Druck. Stadt und Wirtschaft rufen Vereine und Firmen zum Handeln auf.

Rems-Murr : Frank Rodenhausen (fro)

Die Maschinen surren, Farbe zieht über Stoff, Logos erscheinen im Takt der Siebdruckautomaten. In der Textildruckerei Schwaben-Druck in Winnenden wird gearbeitet wie immer. Und doch liegt über dem Betrieb eine spürbare Anspannung: Die Zukunft des besonderen Unternehmens steht auf dem Spiel (wir berichteten).

 

Wie die Stadt Winnenden mitteilt, haben Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth und der Vorsitzende des Vereins der Selbstständigen (VdS), Klaus-Martin Pfleiderer, die Druckerei kürzlich besucht. Der Termin war mehr als ein höflicher Rundgang. Es ging um eine Frage, die für viele Menschen existenziell ist: Wie lässt sich dieses außergewöhnliche Projekt erhalten?

Schwaben-Druck: Hoffnungsträger für Inklusion und Wirtschaft

Schwaben-Druck ist in der Winnender Wirtschaft ein Sonderfall – und ein Hoffnungsträger. Der Betrieb gehört zur gemeinnützigen Protrade Integra GmbH und verbindet wirtschaftliche Produktion mit sozialer Verantwortung. Rund 60 Menschen arbeiten im Unternehmen, etwa die Hälfte von ihnen mit anerkannter Schwerbehinderung.

Unsere Empfehlung für Sie

Inklusionsbetrieb in Winnenden: Großauftrag weg, Perspektive wankt – Schwaben-Druck kämpft ums Überleben

Inklusionsbetrieb in Winnenden Großauftrag weg, Perspektive wankt – Schwaben-Druck kämpft ums Überleben

Die inklusive Textildruckerei Schwaben-Druck steht auf der Kippe. Was für viele nur ein weiteres Firmensterben ist, würde für Erhan, Fahadou und viele andere bedeuten: Alles verlieren.

Im Gespräch mit der Geschäftsführung – Andreas Kamm, Justin Kamm und Patrick Gressenich-Henle – sei deutlich geworden, dass Inklusion hier nicht als Etikett diene, heißt es sinngemäß in der städtischen Mitteilung. Sie präge vielmehr den Alltag. Mehr als drei Millionen Textilien wurden bislang in Winnenden bedruckt: T-Shirts, Taschen, Vereinskleidung. Hinter jeder Produktionscharge stehen Lebensgeschichten von Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt oft kaum Chancen bekommen.

Steigende Kosten bedrohen Schwaben-Drucks Vielfalt und Erfolg

Doch selbst ein engagiertes Modell gerät unter Druck. Steigende Energiekosten und harter Wettbewerb setzen dem Betrieb zu. In einer Branche, in der global billig produziert wird, wird lokale Fertigung schnell zum Kraftakt.

Winnendens OB Hartmut Holzwarth, die Schwaben-Druck-Geschäftsführer Justin Kamm und Patrick Gressenich-Henle sowie Klaus-Martin Pfleiderer vom VdS (von links) Foto: Stadt Winnenden

Gleichzeitig zeigt das Unternehmen, dass wirtschaftliche Vielfalt möglich ist. Neben der Textilveredelung betreibt Protrade Integra auch Logistik- und Fulfillment-Dienstleistungen für verschiedene Marken und Projekte. Von Winnenden aus verlassen jährlich rund 250.000 Pakete die Hallen – oft noch am Tag der Bestellung. Ergänzt wird das Angebot etwa durch Teamsport-Ausstattung oder kreative Online-Projekte.

Stadt und Wirtschaft rufen zur Unterstützung auf

Gerade deshalb werben Stadtverwaltung und VdS nun aktiv für Unterstützung aus der Region. Vereine, Unternehmen und Organisationen sollen bei der Vergabe von Druckaufträgen bewusst prüfen, ob Schwaben-Druck infrage kommt.

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth spricht von einem „schützenswerten Gut“ für Winnenden. Der Betrieb biete Menschen eine sinnstiftende Perspektive, die anderswo oft übersehen werde. VdS-Vorsitzender Klaus-Martin Pfleiderer bezeichnet das Unternehmen als Beispiel für verantwortungsvolles Wirtschaften mit hoher Produktqualität und starkem Nachhaltigkeitsgedanken.

Solidarität durch lokale Aufträge: Schwaben-Druck unterstützen

Die Botschaft ist einfach – und zugleich deutlich: Solidarität zeigt sich nicht in Worten, sondern in Entscheidungen. Wer Vereinskleidung, Arbeitskleidung oder Werbetextilien produzieren lässt, kann dies auch lokal tun.

Jeder Auftrag bei Schwaben-Druck bedeutet mehr als bedruckten Stoff. Er trägt dazu bei, Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung zu sichern – und ein Wirtschaftsmodell zu erhalten, das zeigt, dass Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung zusammenpassen können.

Weitere Themen

Unfallflucht in Remshalden: Hohen Schaden verursacht und dann einfach davon gefahren

Unfallflucht in Remshalden Hohen Schaden verursacht und dann einfach davon gefahren

Ein unbekannter Autofahrer hat einen in Remshalden-Hebsack geparkten Mazda gerammt und ist anschließend davon gefahren. Er hat einen beträchtlichen Sachschaden hinterlassen.
Von Jürgen Veit
Integrationsbetrieb in Winnenden: „Ein schützenswertes Gut“ – Stadt wirbt für Aufträge für Schwaben-Druck

Integrationsbetrieb in Winnenden „Ein schützenswertes Gut“ – Stadt wirbt für Aufträge für Schwaben-Druck

Ein Winnender Unternehmen mit sozialem Auftrag gerät wirtschaftlich unter Druck. Stadt und Wirtschaft rufen Vereine und Firmen zum Handeln auf.
Von Frank Rodenhausen
Hangrutsch Lutzenberg/Oberndorf: K 1883 drei Tage voll gesperrt – doch die eigentliche Baustelle kommt erst noch

Hangrutsch Lutzenberg/Oberndorf K 1883 drei Tage voll gesperrt – doch die eigentliche Baustelle kommt erst noch

Die Straße zwischen Lutzenberg und Oberndorf ist massiv beschädigt. Erkundungsbohrungen entscheiden jetzt über ihre Zukunft – und über weitere Sperrungen.
Von Frank Rodenhausen
Steigende Unfallzahlen: Immer mehr Fahrradunfälle im Rems-Murr-Kreis: Neue Kampagne setzt auf Helm

Steigende Unfallzahlen Immer mehr Fahrradunfälle im Rems-Murr-Kreis: Neue Kampagne setzt auf Helm

Mit steigenden Unfallzahlen wächst der Druck. Eine Kampagne im Rems-Murr-Kreis setzt auf eine simple, aber folgenreiche Entscheidung.
Von Frank Rodenhausen
Kandidatin aus der Region: The Voice Kids: Am Samstag kommt Danayas großer Auftritt beim Battle

Kandidatin aus der Region The Voice Kids: Am Samstag kommt Danayas großer Auftritt beim Battle

Das Remstal fiebert bei The Voice Kids mit: Am Wochenende werden die Battles ausgestrahlt, und Dayana (10) aus Korb ist dabei. Wir haben sie zu Hause besucht.
Von Phillip Weingand
Gerichtsprozess in Stuttgart: Lamborghini als Anreiz: Wie ein Fellbacher in den Drogenhandel rutschte

Gerichtsprozess in Stuttgart Lamborghini als Anreiz: Wie ein Fellbacher in den Drogenhandel rutschte

Vor Gericht erzählt ein Angeklagter aus Fellbach, wie ein Luxuswagen und Druck vom Lieferanten ihn ins Kokain-Geschäft zogen.
Von Henning Maak
Unbekannte legen Gebäude lahm: Sabotage am Bahnhof: Stromausfall in Waiblingen verursacht nächtliche Störung

Unbekannte legen Gebäude lahm Sabotage am Bahnhof: Stromausfall in Waiblingen verursacht nächtliche Störung

In Waiblingen fiel in der Nacht zum Freitag der Strom am Bahnhof aus. Unbekannte Täter manipulierten einen Sicherungskasten gezielt. Die Polizei ermittelt nun.
Von Sascha Sauer
Stadt verteidigt Sparplan: Entscheidung in Fellbach naht: Welche Kita hat keine Zukunft?

Stadt verteidigt Sparplan Entscheidung in Fellbach naht: Welche Kita hat keine Zukunft?

Die Fraktionen tragen den Sparkurs der Verwaltung bei der Kinderbetreuung in Fellbach mit. Welche kleinen Einrichtungen dichtgemacht werden, entscheidet sich bis zum Sommer.
Von Dirk Herrmann
Im Fellbacher Ortsteil Schmiden: Umwege für Autofahrer: Kein Durchkommen in der Durchfahrtsstraße

Im Fellbacher Ortsteil Schmiden Umwege für Autofahrer: Kein Durchkommen in der Durchfahrtsstraße

Aktuell verlegen die Stadtwerke Fellbach in der Gotthilf-Bay-Straße im Ortsteil Schmiden Gas- und Wasserleitungen. Die Baustelle zieht sich noch bis in den Mai hinein.
Von Dirk Herrmann
Große Anteilnahme: „Schrecklich, mein Beileid“ – Tödlicher Unfall mit Baum erschüttert Waiblingen

Große Anteilnahme „Schrecklich, mein Beileid“ – Tödlicher Unfall mit Baum erschüttert Waiblingen

Ein umstürzender Baum trifft ein fahrendes Auto – für den Fahrer kommt jede Hilfe zu spät. Das Unglück sorgt für eine große Betroffenheit und wirft zugleich Fragen auf.
Von Marie Part
Weitere Artikel zu Winnenden Hartmut Holzwarth
 
 