Integrationsbetrieb in Winnenden „Ein schützenswertes Gut“ – Stadt wirbt für Aufträge für Schwaben-Druck
Ein Winnender Unternehmen mit sozialem Auftrag gerät wirtschaftlich unter Druck. Stadt und Wirtschaft rufen Vereine und Firmen zum Handeln auf.
Ein Winnender Unternehmen mit sozialem Auftrag gerät wirtschaftlich unter Druck. Stadt und Wirtschaft rufen Vereine und Firmen zum Handeln auf.
Die Maschinen surren, Farbe zieht über Stoff, Logos erscheinen im Takt der Siebdruckautomaten. In der Textildruckerei Schwaben-Druck in Winnenden wird gearbeitet wie immer. Und doch liegt über dem Betrieb eine spürbare Anspannung: Die Zukunft des besonderen Unternehmens steht auf dem Spiel (wir berichteten).