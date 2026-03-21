Integrationsbetrieb in Winnenden: „Ein schützenswertes Gut“ – Stadt wirbt für Aufträge für Schwaben-Druck

Die Maschinen surren, Farbe zieht über Stoff, Logos erscheinen im Takt der Siebdruckautomaten. In der Textildruckerei Schwaben-Druck in Winnenden wird gearbeitet wie immer. Und doch liegt über dem Betrieb eine spürbare Anspannung: Die Zukunft des besonderen Unternehmens steht auf dem Spiel (wir berichteten).

Wie die Stadt Winnenden mitteilt, haben Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth und der Vorsitzende des Vereins der Selbstständigen (VdS), Klaus-Martin Pfleiderer, die Druckerei kürzlich besucht. Der Termin war mehr als ein höflicher Rundgang. Es ging um eine Frage, die für viele Menschen existenziell ist: Wie lässt sich dieses außergewöhnliche Projekt erhalten?

Schwaben-Druck: Hoffnungsträger für Inklusion und Wirtschaft

Schwaben-Druck ist in der Winnender Wirtschaft ein Sonderfall – und ein Hoffnungsträger. Der Betrieb gehört zur gemeinnützigen Protrade Integra GmbH und verbindet wirtschaftliche Produktion mit sozialer Verantwortung. Rund 60 Menschen arbeiten im Unternehmen, etwa die Hälfte von ihnen mit anerkannter Schwerbehinderung.

Im Gespräch mit der Geschäftsführung – Andreas Kamm, Justin Kamm und Patrick Gressenich-Henle – sei deutlich geworden, dass Inklusion hier nicht als Etikett diene, heißt es sinngemäß in der städtischen Mitteilung. Sie präge vielmehr den Alltag. Mehr als drei Millionen Textilien wurden bislang in Winnenden bedruckt: T-Shirts, Taschen, Vereinskleidung. Hinter jeder Produktionscharge stehen Lebensgeschichten von Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt oft kaum Chancen bekommen.

Steigende Kosten bedrohen Schwaben-Drucks Vielfalt und Erfolg

Doch selbst ein engagiertes Modell gerät unter Druck. Steigende Energiekosten und harter Wettbewerb setzen dem Betrieb zu. In einer Branche, in der global billig produziert wird, wird lokale Fertigung schnell zum Kraftakt.

Winnendens OB Hartmut Holzwarth, die Schwaben-Druck-Geschäftsführer Justin Kamm und Patrick Gressenich-Henle sowie Klaus-Martin Pfleiderer vom VdS (von links) Foto: Stadt Winnenden

Gleichzeitig zeigt das Unternehmen, dass wirtschaftliche Vielfalt möglich ist. Neben der Textilveredelung betreibt Protrade Integra auch Logistik- und Fulfillment-Dienstleistungen für verschiedene Marken und Projekte. Von Winnenden aus verlassen jährlich rund 250.000 Pakete die Hallen – oft noch am Tag der Bestellung. Ergänzt wird das Angebot etwa durch Teamsport-Ausstattung oder kreative Online-Projekte.

Stadt und Wirtschaft rufen zur Unterstützung auf

Gerade deshalb werben Stadtverwaltung und VdS nun aktiv für Unterstützung aus der Region. Vereine, Unternehmen und Organisationen sollen bei der Vergabe von Druckaufträgen bewusst prüfen, ob Schwaben-Druck infrage kommt.

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth spricht von einem „schützenswerten Gut“ für Winnenden. Der Betrieb biete Menschen eine sinnstiftende Perspektive, die anderswo oft übersehen werde. VdS-Vorsitzender Klaus-Martin Pfleiderer bezeichnet das Unternehmen als Beispiel für verantwortungsvolles Wirtschaften mit hoher Produktqualität und starkem Nachhaltigkeitsgedanken.

Solidarität durch lokale Aufträge: Schwaben-Druck unterstützen

Die Botschaft ist einfach – und zugleich deutlich: Solidarität zeigt sich nicht in Worten, sondern in Entscheidungen. Wer Vereinskleidung, Arbeitskleidung oder Werbetextilien produzieren lässt, kann dies auch lokal tun.

Jeder Auftrag bei Schwaben-Druck bedeutet mehr als bedruckten Stoff. Er trägt dazu bei, Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung zu sichern – und ein Wirtschaftsmodell zu erhalten, das zeigt, dass Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung zusammenpassen können.