Der FDP-Politiker Stephan Seiter aus Fellbach erfährt beim Besuch eines Integrationskurses der Volkshochschule Unteres Remstal Interessantes aus dem Leben der Migranten aus der Ukraine. Die VHS warnt vor den geplanten Kürzungen der Mittel.

Dirk Herrmann 03.10.2024 - 12:23 Uhr

Wenn ein Volkswirtschaftsprofessor mit schwäbischen Wurzeln einen Deutschkurs besucht, dann geht es ihm vermutlich weniger um die korrekte Verwendung des Artikels, also „die Butter“ oder „der Butter“, wie es hierzulande im Dialekt heißt. Vielmehr absolvierte Stephan Seiter, in Fellbach lebender FDP-Abgeordneter für den Wahlkreis Waiblingen, die Unterrichtseinheit in der Volkshochschule Unteres Remstal, um mehr über die positive Wirkung von Deutschkursen für Migranten zu erfahren. Als Obmann des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung im Deutschen Bundestag ist Seiter überdies der richtige Ansprechpartner für derartige Themen.