In der Debatte um den Fortschritt der Energiewende beklagt Eon den schleppenden Einbau von intelligenten Zählern in Deutschland. Warum ist dies für Deutschlands größten Energiekonzern so wichtig?
16.02.2026 - 09:45 Uhr
Essen - Deutschlands größter Energiekonzern Eon hat sich für eine Verpflichtung von Netzbetreibern ausgesprochen, alle Haushalte mit intelligenten Stromzählern auszustatten. "Hätte ich einen Wunsch frei, wäre es ein verpflichtender Rollout von Smart Metern in Deutschland", sagte Eon-Vertriebsvorstand Marc Spieker im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa und der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX in Essen. Eon ist Deutschlands größter Verteilnetzbetreiber.