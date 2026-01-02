Intendant Axel Preuß „Komödie ist das Theater der Stunde“
Die Komödie im Marquardt feiert 2026 ihren 75. Geburtstag. Aber braucht Stuttgart überhaupt ein eigenes Komödienhaus? Der Chef findet: Unbedingt!
Es ist seine achte Spielzeit in Stuttgart: Seit Herbst 2018 verantwortet Axel Preuß als Intendant die Schauspielbühnen Stuttgart. Das Jahr 2026 wird für ihn besonders werden: Die Komödie im Marquardt feiert im Herbst ihren 75. Geburtstag. Im Gespräch verrät Preuß, warum er gerade wegen ihr auch nach Stuttgart gewechselt ist.