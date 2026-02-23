Inter Mailand ist nach der Niederlage im Hinspiel in der Playoffs der UEFA Champions League erneut gegen FK Bodö/Glimt gefordert. Die Vorschau und Übertragung des Spiels live im Stream und TV.
23.02.2026 - 08:46 Uhr
Inter Mailand trifft am Dienstag, 24. Februar 2026, im Rückspiel der Champions League-Playoffs im Guiseppe Meazza auf FK Bodö/Glimt. Die Mailänder wollen das überraschende Aus im Rückspiel nach der peinlichen 1:3-Pleite gegen den norwegischen Außenseiter doch noch abwenden.
Die Vorschau zum Spiel sowie alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.