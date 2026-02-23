Inter Mailand ist nach der Niederlage im Hinspiel in der Playoffs der UEFA Champions League erneut gegen FK Bodö/Glimt gefordert. Die Vorschau und Übertragung des Spiels live im Stream und TV.

Die Vorschau zum Spiel sowie alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

Inter Mailand trifft am Dienstag, 24. Februar 2026, im Rückspiel der Champions League -Playoffs im Guiseppe Meazza auf FK Bodö/Glimt . Die Mailänder wollen das überraschende Aus im Rückspiel nach der peinlichen 1:3-Pleite gegen den norwegischen Außenseiter doch noch abwenden.

Inter Mailand gegen FK Bodö/Glimt: Die Infos zum Playoff-Rückspiel Das Rückspiel in den Champions League-Playoffs zwischen Inter Mailand und dem FK Bodö/Glimt findet am Dienstag, dem 24. Februar 2026, statt. Anstoß der Partie ist um 21:00 Uhr im Guiseppe Meazza-Stadion in Mailand. Fans haben die Möglichkeit, die Partie per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Die Infos zum Spiel:

Teams : Inter Mailand, FK Bodö/Glimt

: Inter Mailand, FK Bodö/Glimt Wettbewerb : Champions League 2025/26, Playoffs, Rückspiel

: Champions League 2025/26, Playoffs, Rückspiel Datum und Uhrzeit : Dienstag, 24. Februar 2026, 21:00 Uhr

: Dienstag, 24. Februar 2026, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Guiseppe Meazza, Mailand

: Guiseppe Meazza, Mailand Ergebnis im Hinspiel: 1:3 für FK Bodö/Glimt

Die Ausgangslage vor Inter Mailand gegen FK Bodö/Glimt

FK Bodö/Glimt steht erstmals in der K.-o.-Phase der Königsklasse und hatte in dieser Saison bereits Manchester City von Pep Guardiola im heimischen Aspmyra Stadion mit 3:1 geschlagen. Auch Atlético Madrid (1:2) musste sich dort Ende Januar geschlagen geben, und Borussia Dortmund war im Dezember beim 2:2 gegen die Norweger ins Wanken geraten.

Die Niederlage beim norwegischen Favoritenschreck schmerzte, doch an ein mögliches Aus in der Königsklasse will Cristian Chivu nicht denken. „Das Duell ist völlig offen, und das Rückspiel steht noch aus“, sagte der Trainer von Inter Mailand, nachdem der Vorjahresfinalist mit Nationalspieler Yann Aurel Bisseck das Play-off-Hinspiel beim Außenseiter FK Bodø/Glimt mit 1:3 verloren hatte.

Für Inter traf lediglich Francesco Pio Esposito zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Zuvor hatte Sondre Brunstad Fet die Gastgeber in Führung gebracht. Nach der Pause entschied Bodø/Glimt die Partie innerhalb weniger Minuten: Jens Petter Hauge erzielte das 2:1, Kasper Høgh legte nach. „Sie sind diesen Platz besser gewohnt, das ist aber keine Ausrede“, sagte Chivu und schob trotzig hinterher: „Jetzt versuchen wir, im San Siro in die nächste Runde einzuziehen.“

Wer überträgt Inter Mailand gegen FK Bodö/Glimt im TV?

Die Partie zwischen Inter Mailand und dem FK Bodö/Glimt wird nicht live im empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Streamingdienst DAZN besitzt die Übertragungsrechte und überträgt das Spiel Inter Mailand gegen FK Bodö/Glimt auf seinem linearen TV-Kanal DAZN 2 in der Konferenz.

Gibt es einen kostenlosen Livestream für Inter Mailand gegen FK Bodö/Glimt?

Einen kostenlosen Livestream wird es für Partie zwischen Inter Mailand und FK Bodö/Glimt nicht geben. Der Streamingdienst DAZN streamt das Playoff-Spiel exklusiv auf seiner Plattform. Der Livestream erfordert ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement. DAZN beginnt um 21 Uhr mit der Übertragung aus Mailand.

Alle Informationen zur Übertragung im Überblick: