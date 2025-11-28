Vom Markt in Ludwigsburg bis hin zur Mini-Variante in Winzerhausen: Mit unserer interaktiven Karte geben einen Überblick über große und kleine Adventsmärkte im Kreis Ludwigsburg.

Was wäre die Adventszeit ohne einen Bummel über den Weihnachtsmarkt, mit all den bunten Lichtern, selbstgemachten Weihnachtsdekorationen und den vielen Essensständen? Dabei sind die großen Märkte in Ludwigsburg und Bietigheim längst nicht die einzigen im Landkreis. Zahlreiche kleine Weihnachtsmärktle reihen sich an den Adventswochenenden aneinander.

Wer also abseits vom großen Trubel nach etwas Beschaulichkeit sucht oder einfach mal einen weihnachtlichen Tapetenwechsel sucht, hat eine große Auswahl. Ein Überblick über eine Vielzahl Weihnachtsmärkte im Landkreis Ludwigsburg (kein Anspruch auf Vollständigkeit):

Märkte am ersten Adventswochenende

Affalterbacher Weihnachtsmarkt: Am Samstag, 29. November, von 15 bis 22 Uhr auf dem Neuhausener Platz.

Asperger Weihnachtsmarkt: Am Samstag und Sonntag, 29. und 30. November, am Fuß des Hohenaspergs auf dem Platz vor der Michaelskirche. Geöffnet am Samstag von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Kulinarische Besonderheit: Der traditionelle Asperger „Krambambuli“.

Weihnachtsmarkt Bönnigheim mit Kunsthandwerkern: 29. und 30. November in der Innenstadt von Bönnigheim (unter anderem Hauptstraße). Geöffnet am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr.

Erdmannhäuser Weihnachts- und Hobbykünstlermarkt: 30. November von 11 bis 17.30 Uhr in der Halle auf der Schray (Schrayweg 1).

Freudentaler Adventszauber: 30. November von 11 bis 19 Uhr rund ums Rathaus. Um 18 Uhr gibt es ein Quiz, zu dem Nikolausgeschenke verlost werden.

Weihnachtsmarkt Großbottwar: 30. November von 11 bis 20 Uhr in der Altstadt Großbottwar (Marktplatz).

Weihnachtsmarkt Gündelbach: 30. November von 11 bis 18 Uhr in der Winzerstraße und in der Kelter Vaihingen-Gündelbach.

Treffen am Weihnachtsbaum in Hemmingen: Freitag, 28. November, ab 18.30 Uhr am Alten Schulplatz in Hemmingen. Damit das Treffen nachhaltig und umweltfreundlich ist, werden die Besucher gebeten, eine eigene Tasse mitzubringen.

Adventsmarkt Kirchheim am Neckar: 30. November von 11 bis 17 Uhr in der Alten Kelter (Herrengasse 10).

Weihnachtsmarkt Kleinglattbach: 29. November ab 13 Uhr in der Seegasse in Vaihingen-Kleinglattbach.

Winterzauber Löchgau: 29. November von 12 bis 21 Uhr rund ums Rathaus. Besonderes Angebot: Ponyreiten von 14 bis 15.30 Uhr.

Münchinger Adventsmarkt: 29. und 30. November in der Marktstraße und am Stiegelplatz Korntal-Münchingen. Geöffnet Samstag von 17 bis 22 Uhr, Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Weihnachtszauber Pattonville: 29. November von 14.30 bis etwa 19.30 Uhr vor und im Bürgertreff (John-F.-Kennedy-Allee 19/2).

Pleidelsheimer Weihnachtsmarkt: 30. November von 11 bis 19 Uhr an der Linde hinter der Mauritiuskirche (Kirchstraße 2).

Poppenweiler Weihnachtsmarkt: 29. November, 12 bis 19 Uhr im Schulhof der Lembergschule sowie im Räuchle-Stift und der Zehntscheuer in Ludwigsburg-Poppenweiler.

Rielingshäuser Weihnachtsmarkt: 29. November von 11 bis 19.30 Uhr am Rathausplatz in Marbach-Rielingshausen. Kulinarische Besonderheit: Echte Thüringer Bratwurst aus Thüringen.

Weihnachtsmarkt Riet: 29. November von 11 bis 19 Uhr im Schlossgarten in Vaihingen-Riet.

Weihnachtsmarkt Vaihingen: 29. Dezember von 11 bis 20.30 Uhr auf dem Marktplatz Vaihingen an der Enz. Jede teilnehmende Gruppe spendet traditionsgemäß einen Teil des Erlöses für soziale Projekte.

Märkte am zweiten Adventswochenende

Weihnachtsmarkt Aurich: 6. Dezember von 15 bis 20 Uhr rund um die Kirche (Heinrichstraße, Vaihingen-Aurich).

Besigheimer Weihnachtsmarkt: Samstag und Sonntag, 6. und 7. Dezember, in der Kirchstraße und auf dem Marktplatz. Im Rathaus stellen Hobbykünstler ihre Waren aus, in der Stadthalle findet ein Handwerkermarkt statt. Geöffnet am Samstag von 15 bis 21 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Ditzinger Adventszauber: 5. bis 7. Dezember auf dem Laien in Ditzingen, vom Museumplatz bis zum Treffpunkt Adler. Geöffnet am Freitag und Samstag von 17 bis 22 Uhr, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Eberdinger Weihnachtsmarkt: 6. Dezember ab 15 Uhr zwischen Hesselstraße und Rathaus.

Weihnachtsmarkt Ensingen: 7. Dezember von 11 bis 18 Uhr in der Kelter, auf dem Keltervorplatz und Teilen der Hauptstraße in Vaihingen-Ensingen.

Weihnachtsbasar Erligheim: 7. Dezember ab 12 Uhr im Bürgerhaus Vordere Kelter.

Freiberger Weihnachtsmarkt: 6. Und 7. Dezember rund um den Marktplatzsee. Geöffnet Samstag von 17 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Adventsmarkt Ingersheim: 7. Dezember von 11 bis 20 Uhr rund ums Rathaus (Hindenburgplatz).

Korntaler Weihnachtsmarkt: 6. und 7. Dezember am Saalplatz. Geöffnet Samstag 17 bis 22 Uhr, Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Kornwestheimer Weihnachtsmarkt: 6. und 7. Dezember auf dem Marktplatz (Stuttgarter Straße). Geöffnet am Samstag von 14 bis 21 Uhr, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Weihnachtsmarkt Marbach: 5. bis 7. Dezember auf dem Burgplatz. Geöffnet Freitag von 17 bis 22 Uhr, Samstag von 15 bis 22 Uhr, Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Kulinarische Besonderheit: Raclette.

Adventsmarkt Markgröningen: 6. und 7. Dezember – am Samstag von 17 bis 21 Uhr in der Unteren Kelter Markgröningen (Schlossgasse 21), am Sonntag von 11 bis 18.30 Uhr rund um Schloss und Kelter. Besonderheit: Adventsmarkt mit Christbaumausstellung.

Möglinger Weihnachtsmärktle beim Winter-Plätzle: 6. Dezember von 16 bis 20 Uhr am Rathausplatz.

Weihnachtsmarkt Mundelsheim: 6. Dezember von 16.30 bis 20 Uhr vor der Nikolauskirche (Schulgasse 4).

Oberstenfelder Weihnachtsmarkt: 6. Dezember von 15 bis 21 Uhr im Ortskern (unter anderem Großbottwarer Straße).

Remsecker Weihnachtsmarkt: 5. und 6. Dezember auf dem Marktplatz Remseck am Neckar. Geöffnet an beiden Tagen von 15 bis 21.30 Uhr.

Weihnachtsmarkt Sachsenheim: 7. Dezember von 11 bis 19 Uhr im Äußeren Schloßhof.

Steinheimer Weihnachtsmarkt: 7. Dezember von 13 bis 19 Uhr auf dem Klosterparkplatz in Steinheim an der Murr (Klosterhof).

Tammer Weihnachtsmarkt: 6. und 7. Dezember auf dem Rathausplatz und im Bürgersaal. Geöffnet Samstag von 16 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Mini-Weihnachtsmarkt Winzerhausen: 6. Dezember von 13 bis 19 Uhr in der Dorfmitte Großbottwar-Winzerhausen (Grönerstraße).

Märkte am dritten Adventswochenende

Schwieberdinger Weihnachtsmarkt mit Adventssingen: Samstag, 13. Dezember, 17 bis 21.30 Uhr auf dem Schloßhof neben dem Rathaus. Das Singen beginnt um 17.30 Uhr.

Weihnachtsmarkt Höpfigheim: 13. Dezember, 13 bis 22 Uhr, auf dem Schloßhof in Steinheim-Höpfigheim.

Märkte über mehrere Wochen und Wochenenden

Bietigheimer Sternlesmarkt: Donnerstag bis Sonntag, 27. bis 30. November; Donnerstag bis Sonntag, 4. Bis 7. Dezember; Donnerstag bis Sonntag, 11. bis 14. Dezember; Donnerstag bis Sonntag, 18. Bis 21. Dezember am Marktplatz Bietigheim und entlang der Fußgängerzone vom Schloss bis zum Unteren Tor. Geöffnet ist immer von 11.30 Uhr bis 21 Uhr.

Ludwigsburger Weihnachtsmarkt: Dienstag, 25. November bis Montag, 22. Dezember auf dem Marktplatz und dieses Jahr zum ersten Mal auch auf dem Arsenalplatz. Dort befindet sich ein Karussell für Kinder, und das Blübähnle dreht seine Runden. Die Stände auf dem Marktplatz haben täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Auf dem Arsenalplatz gelten folgende Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 23 Uhr.

Adventshüttle in Oberriexingen: An den vier Adventsfreitagen (28. November, 5., 12. und 19. Dezember) immer von 17 bis 22 Uhr am Kronenplatz. Jeden Freitag werden die Stände von anderen Vereinen betrieben.

Christbaummarkt Prevorst: Sonntag, 7. Dezember, Samstag und Sonntag, 13. und 14. Dezember, Samstag und Sonntag, 20. und 21. Dezember in der Ortsstraße Oberstenfeld-Prevorst. Geöffnet immer ab 10 Uhr.