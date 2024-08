Interessierte in der Region Stuttgart gesucht

Dach, Fenster, Fassade, Heizung, Solar: Beim Sanierungssprint werden Häuser innerhalb von 22 Tagen fit gemacht für die Zukunft. In Stuttgart und der Region werden dafür noch Handwerker und Baustellenprofis gesucht. Antworten auf alle Fragen.

Julia Bosch 18.08.2024 - 10:56 Uhr

Es klingt beinahe zu gut, um wahr zu sein. Man fährt für drei, vier Wochen in den Urlaub – und wenn man zurückkehrt, ist das eigene Haus perfekt. Das Dach und die Fassade gedämmt, die Fenster erneuert, geheizt wird nun per Wärmepumpe statt mit Gas oder Öl, womöglich ist auch noch das Bad oder der Balkon saniert. Den ganzen Lärm und die Unannehmlichkeiten hat man nicht mitbekommen, weil man am Strand lag und Eis gegessen hat, während die Handwerker zugange waren.