Intergastra: In der Stadt wird aufgekocht

﻿ Sie kochen auf allen Kanälen. Dass Köchinnen und Köche die neuen Popstars sind, ist keine Neuigkeit. Im Rahmen der Intergastra-Messe, die eine Fachmesse und nur für Menschen aus der Gastronomie zugänglich ist, kommen sie alle nach Stuttgart. Vom 7. bis 11. Februar ist die Messe der Nabel der Kochwelt. Die Intergastra findet alle zwei Jahre und bereits zum 32. Mal statt.

Es ist ein buntes Charity Event: Cook meets Rock am 7. Februar auf der Messe. Foto: Cook Meets Rock Öffentlich, also für jeden zugänglich, ist das Charity Event „Cook meets Rock“ (www.cookmeetsrock.de), wo es genau darum geht: Musik trifft auf Kulinarik, es kochen Ralf Zacherl, Felicitas Then, Ole Plogstedt, Lucki Maurer, Daniel Gottschlich und viele andere auf, es wird tätowiert und musiziert. Der Erlös kommt gemeinnützigen Projekten in der Region zugute.

Zukunftsthema auf der Intergastra: Gemeinschaftsverpflegung

Bei all der glamourösen Kulinarik geht es beim Branchentreffen inhaltlich um Zukunftsthemen wie etwa die Gemeinschaftsverpflegung. Hintergrund ist der ab 2026 geltende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von Kindern. Doch wie schafft man es täglich Millionen Kinder gesund, nachhaltig und wirtschaftlich zu versorgen? Wie machen das andere Länder?

Für Köche ist die Intergastra ein wichtiger Branchentreff. Foto: Intergastra

Auch Spitzenpolitiker kommen zur Intergastra: Cem Özdemir kocht

Weil Essen immer auch politisch ist, und Politiker derzeit für den Wahlkampf viel unterwegs sind, werden sie auch bei der Intergastra vor Ort sein: Manuel Hagel (CDU, Fraktions- und Landesvorsitzender) und Cem Özdemir (Bündnis90/DIE GRÜNEN) werden kochen.

Die Nacht der Sterne

Als Höhepunkt in der Branche gilt auch „Die Nacht der Sterne“, organisiert von der ahgz – Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung. Hier werden im Mercedes-Benz-Museum rund 230 Michelinsterne versammelt sein. Verköstigt von dem Burghotel Staufeneck mit Rolf Straubinger sowie Klaus und Ann-Kathrin Schurr. Auch etwas, das man nicht jeden Tag macht: für rund 1000 Menschen aus der Branche zu kochen.

Intergastra

Die Messe

Cook meets Rock

findet am 7. Februar statt, ist aber bereits ausverkauft.