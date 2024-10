Das Gebäude dient als Interimslösung, wenn in den nächsten Jahren die veralteten Sporthallen in Fellbach saniert oder gar abgerissen werden und durch einen Neubau ersetzt werden sollen.

Dirk Herrmann 09.10.2024 - 15:54 Uhr

Auf dem Holzweg sind die Entscheidungsträger in Fellbach aktuell keineswegs, auch wenn in der Stadt am Fuße des Kappelbergs nur wenige wissen, wo denn die Holzwegäcker liegen. Die allgemeine Wissenslücke dürfte freilich bald geschlossen sein. Denn die Stadt bastelt derzeit an einem Bebauungsplan Holzwegäcker. Dieser soll die Sportstättensituation in Fellbach auf dem aktuellen Level halten, denn der Bebauungsplan ist erforderlich, um auf dem Gelände im Osten der Kernstadt eine Drei-Feld-Trainingshalle errichten zu dürfen.