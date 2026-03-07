Ludwigsburg bietet das Forum am Schlosspark als Interimsoper an. OB Nopper betont, dass die Planungen für den Standort in der Landeshauptstadt weiterlaufen.

Die Sanierung der Stuttgarter Oper rückt näher, und damit auch die Frage nach einer geeigneten Interimsspielstätte. Während die Planungen für einen Neubau nahe der Wagenhallen in Stuttgart voranschreiten, hat nun die Stadt Ludwigsburg einen alten Vorschlag wieder eingebracht, wie auch unsere Redaktion berichtete: Das Forum am Schlosspark als Ausweichquartier für die Oper während der Sanierungsarbeiten.

Der Vorschlag aus Ludwigsburg sei bisher jedoch lediglich eine „abstrakte Idee“, die an die Stadt herangetragen wurde, betonte Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper am Samstag. „Konkrete Details liegen uns bislang nicht vor, deshalb lässt sich die Idee derzeit auch nicht seriös bewerten“, sagte der Oberbürgermeister. Er machte deutlich, dass unklar sei, ob sich das Forum in Ludwigsburg überhaupt für eine Übergangslösung eigne.

Nopper unterstrich jedoch, dass die Stadt Stuttgart jeden ernsthaften Vorschlag zur Kostenreduzierung und Optimierung des Projekts einer Plausibilitätsprüfung unterziehen wolle.

Planungen für Interimsoper an den Wagenhallen laufen weiter

Trotz der Debatte um Ludwigsburg bekräftigte der Oberbürgermeister, dass die Planungen für die Interimsoper auf dem Gelände C1 an den Wagenhallen in Stuttgart ungehindert weiterlaufen. „Nach den bisher vorliegenden Informationen ist nicht ohne Weiteres vorstellbar, dass der Vorschlag aus Ludwigsburg eine tragfähige Alternative zur bestehenden Planung darstellt“, erklärte Nopper.

Ende März wird es ein Gespräch zwischen der Landeshauptstadt Stuttgart, dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Ludwigsburg geben, um die Thematik zu erörtern. Auch Stuttgarts Erster Bürgermeister und Kulturbürgermeister Fabian Mayer wird an diesem Austausch teilnehmen, der die Initiative aus Ludwigsburg genauso bewertet wie Nopper.