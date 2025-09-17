Interimsschule in Warmbronn: Container für knapp 5 Millionen Euro – Schüler sollen ab Ostern umziehen

Es ist zwar noch ein bisschen hin, bis die komplette Grundschule in Warmbronn umzieht – die ersten Container stehen aber schon seit den Pfingstferien. Dabei handelt es sich aber nicht um Klassenräume. Es sind die Mietcontainer, die als temporäre Verwaltung dienen. Sie stehen direkt neben der bisherigen, in die Jahre gekommenen Schule und sind auch bereits in Betrieb. „Planmäßig“, sagt Theresa Stiller von der Pressestelle der Leonberger Stadtverwaltung. Die Vorarbeit und Koordinierung der Nebengewerke – Garten- und Landschaftsbauer, Sanitär- und Strominstallationen sowie Schreinerarbeiten und Umzugsunternehmen – sei gut gewesen.