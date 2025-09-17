 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Container für knapp 5 Millionen Euro – Schüler sollen ab Ostern umziehen

Interimsschule in Warmbronn Container für knapp 5 Millionen Euro – Schüler sollen ab Ostern umziehen

Interimsschule in Warmbronn: Container für knapp 5 Millionen Euro – Schüler sollen ab Ostern umziehen
1
Container für die Verwaltung stehen an der Warmbronner Grundschule. Sie werden aber wieder abgebaut. Foto: Simon Granville

Die Produktion der Container für die Interimsgrundschule in Leonberg-Warmbronn läuft. Man liege, so die Stadt, im Zeitplan. Im August 2026 wird die bisherige Schule dann stillgelegt.

Leonberg: Marius Venturini (mv)

Es ist zwar noch ein bisschen hin, bis die komplette Grundschule in Warmbronn umzieht – die ersten Container stehen aber schon seit den Pfingstferien. Dabei handelt es sich aber nicht um Klassenräume. Es sind die Mietcontainer, die als temporäre Verwaltung dienen. Sie stehen direkt neben der bisherigen, in die Jahre gekommenen Schule und sind auch bereits in Betrieb. „Planmäßig“, sagt Theresa Stiller von der Pressestelle der Leonberger Stadtverwaltung. Die Vorarbeit und Koordinierung der Nebengewerke – Garten- und Landschaftsbauer, Sanitär- und Strominstallationen sowie Schreinerarbeiten und Umzugsunternehmen – sei gut gewesen.

 

Verwaltungscontainer stehen, werden aber wieder abgebaut

Die Verwaltungscontainer werden nach der Inbetriebnahme der Interimsschule wieder zurückgebaut. Dann nämlich soll sich das gesamte Schulgeschehen quasi mitten auf der Büsnauer Straße abspielen. Dort wird aus einzelnen Modulen eine komplette Grundschule mit Klassenzimmern und allem drum und dran entstehen. „Der aktuelle Zeitplan sieht einen Bezug für die Osterferien 2026 vor“, informiert Stiller auf Nachfrage unserer Zeitung.

Marode: Die 1961 gebaute Grundschule in Warmbronn muss neu gebaut werden. Foto: Simon Granville

Von August 2026 an wird dann die gesamte 1961 erbaute Schule stillgelegt, damit in der Folge – irgendwann – die Abrissarbeiten beginnen können. Als Erstes steht jedoch zunächst eine Schadstoffsanierung an. Denn wie bei Gebäuden dieses Alters üblich, wurde auch in der Warmbronner Grundschule Asbest entdeckt. Im Anschluss erfolgt der Rückbau der gesamten Schule.

Produktion der Container läuft derzeit, der Bauantrag ist eingereicht

„Der Auftrag für die Module wurde vergeben, und es läuft derzeit die Produktion“, so Stiller über die nötigen Container. Abstimmungen zur Aufstellfläche hätten den Prozess der Ausschreibung indes etwas verzögert. „Der Bauantrag ist seit Juli eingereicht. Eine Genehmigung wird Anfang Oktober erwartet.“

Unsere Empfehlung für Sie

Neubau der Schule in Leonberg-Warmbronn: Interims-Grundschule mitten auf der Straße

Neubau der Schule in Leonberg-Warmbronn Interims-Grundschule mitten auf der Straße

Die Module und die Logistik für den temporären Ersatz im Leonberger Teilort sollen Stand jetzt knapp sechs Millionen Euro kosten. Der Standort scheint interessant, ist aber wohl machbar.

Die Vorgeschichte des Projekts ist bemerkenswert. Ende 2024 hatte es ein zähes Ringen um die notwendigen 4,8 Millionen Euro gegeben, die allein für den Interimsbau fällig werden. Die Frage: Wie presst man den Betrag noch in den aktuellen, ohnehin bereits auf Kante genähten Haushalt? Am Ende der Beratungen und dank ein paar finanzpolitischer Winkelzüge und Verschiebungen gab es grünes Licht. Damit kommt Bewegung in ein Thema, das bereits seit vielen Jahren auf der kommunalpolitischen Agenda Leonbergs steht und auf eine Lösung wartet.

Wie geht es nun weiter? Zu gegebener Zeit wird die Aufstellfläche abgesperrt, dann werden die Module angeliefert. Dann steht der Aufbau an. Nebenher wird der alte Schülerhort „Baumhaus“ umgesetzt, er erhält in Form der Spvgg Warmbronn einen neuen Nutzer. Das Grundstück des Ex-Schülerhorts wird zum neuen Schulhof. Bislang liegt man beim Projekt innerhalb des Budgetrahmens, wie Theresa Stiller mitteilt.

Baumbewuchs ist bei der Warmbronner Grundschule stets ein Thema

Ein stets wiederkehrendes Thema ist der Baumbewuchs rund um die Warmbronner Grundschule. Wie nah darf ein Neubau ans bestehende Gehölz heranreichen? Wie ist der Zustand der Bäume in Summe überhaupt? „Wir stehen im engen Kontakt mit dem Tiefbauamt und der Naturschutzbehörde, sowohl beim Interimsbau als auch beim Abbruch der Grundschule und dem geplanten Neubau“, sagt Stiller. Man wisse um die Sensibilität dieses Themas und werde das bei allen baulichen Maßnahmen beachten.

Während in Warmbronn die Klassenzimmer bald in Containern eingerichtet werden, ist das in der Leonberger Kernstadt bereits geschehen. Vier Klassen des Johannes-Kepler-Gymnasiums, das aus allen Nähten platzt, werden mit Beginn des neuen Schuljahrs in Modulen auf dem Parkdeck in der Lindenstraße unterrichtet. Sie beinhalten vier Klassenräume, einen kleinen Nebenraum und einen Flur, der zu den Räumen führt.

Weitere Themen

Interimsschule in Warmbronn: Container für knapp 5 Millionen Euro – Schüler sollen ab Ostern umziehen

Interimsschule in Warmbronn Container für knapp 5 Millionen Euro – Schüler sollen ab Ostern umziehen

Die Produktion der Container für die Interimsgrundschule in Leonberg-Warmbronn läuft. Man liege, so die Stadt, im Zeitplan. Im August 2026 wird die bisherige Schule dann stillgelegt.
Von Marius Venturini
Neues Bildungszentrum in Böblingen: Die Grundschule auf dem Flugfeld öffnet ihre Türen

Neues Bildungszentrum in Böblingen Die Grundschule auf dem Flugfeld öffnet ihre Türen

Endlich ist es so weit: auf dem Böblinger Flugfeld gibt es eine neue Grundschule. Die Nachfrage ist groß. Für die ersten ABC-Schützen geht es am Donnerstag los. Ein kleiner Einblick.
Von Veronika Andreas
Streit in Heimsheim: Machtkampf im Rathaus landet jetzt vor Gericht

Streit in Heimsheim Machtkampf im Rathaus landet jetzt vor Gericht

Der Bürgermeister und der Gemeinderat streiten nun juristisch um ihre Kompetenzen bei Personaleinstellungen.
Von Brunhilde Arnold
Erneut Ersatzverkehr: Schiene der Schönbuchbahn ist abgesackt

Erneut Ersatzverkehr Schiene der Schönbuchbahn ist abgesackt

Wieder gibt es einen Schienen-Ersatzverkehr auf der Schönbuchbahn. Eine Schiene ist abgesackt, schuld ist eine besondere geologische Formation.
Von Ulrich Stolte
Buch: „Von ABBA bis Zappa“: Als Böblingen und Sindelfingen Pop-Mekka waren

Buch: „Von ABBA bis Zappa“ Als Böblingen und Sindelfingen Pop-Mekka waren

ABBA, Queen, Pink Floyd, Metallica, Johnny Cash und viele weitere Musiklegenden traten einst in Böblingen und Sindelfingen auf. Ein Buch erzählt, wie es dazu kam.
Von Eddie Langner
Fake-Profil von Stefan Belz: Neuer Fall von Identitätsklau trifft Böblinger OB

Fake-Profil von Stefan Belz Neuer Fall von Identitätsklau trifft Böblinger OB

Schon wieder ein prominenter Fall von Identitätsdiebstahl: Diesmal lädt Böblingens Oberbürgermeister vermeintlich in eine „Premium-WhatsApp-Gruppe“ ein.
Von Eddie Langner
Talk zur OB-Wahl in Leonberg: Schlagabtausch der Favoriten – ein Thema spaltet die Kandidaten ganz besonders

Talk zur OB-Wahl in Leonberg Schlagabtausch der Favoriten – ein Thema spaltet die Kandidaten ganz besonders

Bei der Gesprächsrunde unserer Zeitung zu OB-Wahl in Leonberg mit Marion Beck, Josefa von Hohenzollern und Tobias Degode platzt die Stadthalle aus allen Nähten. Wer konnte wie punkten?
Von Marius Venturini
Talk zur OB-Wahl in Leonberg: „Mich haben ihre Ansätze nicht überzeugt“ – Reaktionen aus dem Publikum

Talk zur OB-Wahl in Leonberg „Mich haben ihre Ansätze nicht überzeugt“ – Reaktionen aus dem Publikum

Oberbürgermeister-Wahl in Leonberg: Wer punktet mit Persönlichkeit, wer glänzt mit guten Ideen? Wir haben das Publikum nach dem Kandidaten-Talk unserer Zeitung befragt.
Von Ulrike Otto
Talk zur OB-Wahl in Leonberg: Kernige Sprüche, klare Kanten: Diese Aussagen der Kandidaten bleiben hängen

Talk zur OB-Wahl in Leonberg Kernige Sprüche, klare Kanten: Diese Aussagen der Kandidaten bleiben hängen

Umfahrung, Postareal, medizinische Versorgung: Wer hat beim OB-Talk unserer Zeitung in der Stadthalle am Montagabend welchen Spruch gebracht – und damit beim Publikum gepunktet?
Von Marius Venturini
Einbrüche in Sindelfingen: In vier Gartenhäuser eingebrochen

Einbrüche in Sindelfingen In vier Gartenhäuser eingebrochen

Eine unbekannte Person ist am Wochenende in Gartenhäuser in Sindelfingen eingebrochen. Dort soll die Person getrunken, gegessen und geschlafen haben.
Von Melissa Schaich
Weitere Artikel zu Leonberg Warmbronn Grundschule Container
 