Mit der Teilnahme an einem Interessenbekundungsverfahren hat der Weissacher Gemeinderat sich einstimmig zum interkommunalen Windpark bekannt.

Manuel Schust 08.04.2025 - 11:51 Uhr

Der Verband Region Stuttgart hat in der Regionalversammlung jüngst Windvorranggebiete vorgestellt. Von einst 106 Flächen in der Region Stuttgart sind aktuell noch 87 übrig. Auch rund um Weissach sind hierbei zwei Flächen aus den Plänen gestrichen worden. Ein südlich von Weissach und auch auf Rutesheimer Gemarkung liegendes Gebiet fällt nun weg. Ebenso ist eine Fläche im Weissacher Osten nicht mehr in den Plänen ausgewiesen.