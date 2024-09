China rüstet seine Streitkräfte massiv auf. Vor allem sein Nuklearpotenzial wird fortschreitend ausgebaut und modernisiert. Auch der jüngste Test einer Interkontinentalrakete dient diesem Zweck.

Markus Brauer /AFP 25.09.2024 - 08:23 Uhr

China hat nach eigenen Angaben eine ballistische Interkontinentalrakete getestet. Das chinesische Militär habe die mit einer Sprengkopf-Attrappe ausgestattete Rakete am Mittwoch (25. September) in den Pazifischen Ozean abgefeuert, erklärte das Verteidigungsministerium in Peking. Das Geschoss sei in die „erwarteten Seegebiete“ gefallen.