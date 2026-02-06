Die Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina d'Ampezzo haben offiziell begonnen. Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella erklärte das sportliche Mega-Ereignis bei der Auftakt-Zeremonie im Mailänder Fußballstadion San Siro für eröffnet.

dpa 06.02.2026 - 22:51 Uhr

Mailand - Die Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina d'Ampezzo haben offiziell begonnen. Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella erklärte das sportliche Mega-Ereignis bei der Auftakt-Zeremonie im Mailänder Fußballstadion San Siro für eröffnet.