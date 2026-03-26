Minerva Hase und Nikita Volodin haben in Prag erstmals Gold bei Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften gewonnen. Fünf Wochen nach Olympia-Bronze siegte das Duo im Paarlauf-Wettbewerb und holte damit den ersten WM-Titel für Deutschland seit 2018.

dpa 26.03.2026 - 22:03 Uhr

Prag - Minerva Hase und Nikita Volodin haben in Prag erstmals Gold bei Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften gewonnen. Fünf Wochen nach Olympia-Bronze siegte das Duo im Paarlauf-Wettbewerb und holte damit den ersten WM-Titel für Deutschland seit 2018.