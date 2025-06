Trump: Der Iran sitzt praktisch schon am Verhandlungstisch

Der Großangriff Israels auf den Iran torpedierte die laufenden Atomgespräche zwischen Washington und Teheran. Doch der US-Präsident rechnet mit deren Fortsetzung - und einem Abkommen.

dpa 17.06.2025 - 00:09 Uhr

Kananaskis/Calgary - Im Konflikt zwischen dem Iran und Israel sieht US-Präsident Donald Trump Chancen auf eine Verhandlungslösung. "Ich denke, es wird ein Abkommen unterzeichnet werden", sagte Trump am Rande des G7-Gipfels in Kanada. Andernfalls werde etwas passieren, schob er nach, ohne konkreter zu werden. "Es wird ein Abkommen unterzeichnet werden, und ich denke, der Iran ist dumm, wenn er es nicht unterzeichnet." Teheran sitze "praktisch schon am Verhandlungstisch", betonte er. "Sie wollen einen Deal machen, und sobald ich hier weg bin, werden wir etwas unternehmen." Vorerst sei er aber bei dem G7-Treffen gebunden.